Kredi ve kartta takibe düşenlerin sayısı yüzde 52 arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan verilere göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak–temmuz döneminde gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,4 arttı. Geçen yıl borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen bireysel kredi ya da kredi kartı sahibi kişi sayısı 156 binden bu yıl temmuz ayında 180 bine yükseldi.

Aylık bazdaki artış ise yüzde 52 olarak kaydedildi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2023 yılı temmuz ayında 96 bin 409 kişi oldu. Geçen yıl aynı ay söz konusu kişi sayısı 77 bin 747 kişi olmuştu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 113 bin 925 kişi olurken, geçen yıl aynı ay 99 bin 896 kişi olarak kaydedilmişti.

Tasfiye olunacak alacak miktarı 40 milyar TL oldu

Temmuz 2023 itibariyle negatif nitelikli bireysel kredi bakiyesine ilişkin olarak açıklamada, "Risk Merkezi verilerine göre, Temmuz 2023 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacakları bir önceki yıla göre yüzde 26 artış ile 40 milyar TL olmuştur" ifadeleri yer aldı. Yıllık olarak bakıldığında yasal takibe düşenlerde gerileme görüldü. TBB açıklamasında, Ocak-Temmuz 2023 döneminde, bir önceki yıl aynı döneme göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 22 azalarak 752 bin kişi oldu bilgisi verildi.

Kredi kullanımında İstanbul açık ara önde

Nakdi kredilerin illere ve bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise İstanbul’un açık ara lider olduğu görülüyor. Temmuz ayında İstanbul’da kullandırılan 4 trilyon 325 milyar 481 milyon lira kredinin 3 trilyon 36 milyar lirası özel bankalar tarafından, 1 trilyon 288 milyon lirası kamu bankaları tarafından kullandırıldı. İstanbul’un ardından 1 trilyon 343 milyar 490 milyon lira ile Ankara ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 523 milyar 710 milyon lira ile İzmir takip etti.

Bireysel krediler ağırlıkta

TBB tarafından açıklanan raporda bankalarca temmuz döneminde toplam 10 trilyon 696 milyar 275 milyon lira kredi kullandırıldı. Kullandırılan kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında ilk sırada bireysel krediler yer alıyor. Bireysel krediler toplam kredilerin yüzde 21,9’unu oluştururken kullandırılan kredi miktarı da 2 trilyon 339 milyar lira oldu.

Bireysel kredilerin 39 milyar 957 milyon liralık kısmı tasfiye olacak krediler arasında yer aldı. Ayrıca bireysel kredilerin alt kalemlerine bakıldığında en büyük miktarı 934 milyar 758 milyon lira ile diğer krediler oluştururken kredi kartlar 861 milyar 605 milyon lira ile ikinci konut kredileri 455 milyar 376 milyon lira ile üçüncü otomobil kredileri 87 milyar 488 milyon lira ile dördüncü sırada yer aldı.