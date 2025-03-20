Kripto borsası bu zirveye kilitlendi: Trump'tan kripto politikasında değişiklik sinyali

Başkanlık seçimleri öncesinde Bitcoin 2024 Konferansı'nda aday sıfatıyla konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bugün de New York’ta düzenlenen Dijital Varlık Zirvesi'ne önceden kaydedilmiş bir video konuşması ile katılacak.

Trump’ın konuşmasında ABD’nin kripto para politikalarında yapılması planlanan değişikliklere odaklanması beklenirken bu konuşma ABD tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

Zirve öncesi dikkat çeken mesajlar

CNBC-e'de yer alana habere göre, Trump’ın konuşmasından iki gün önce Beyaz Saray’dan kripto paralara yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump yönetiminin kripto para stratejisini yürüten Bo Hines, hükümetin bütçeye ek yük getirmeden daha fazla Bitcoin edinme yollarını araştırdığını belirtti. Hines, “Elde edebileceğimiz kadar çok Bitcoin almak istiyoruz.” diyerek ABD’nin mevcut 200 bin BTC’lik rezervine ek olarak yeni alımlar yapabileceğine işaret etti.

Kritik isimler katılıyor

Blockworks tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan Dijital Varlık Zirvesi’nin bugünkü önemli konuşmacılarından biri de MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor olacak. Saylor’un, zirvede yarım saat sürecek bireysel bir konuşma yapması planlanıyor.

Trump’ın açıklamalarının, ABD’nin kripto para politikaları ve piyasa üzerindeki olası etkileri açısından büyük yankı uyandırması bekleniyor.