Kripto devlerinden bankacılık Deutsche Bank ve Standard Chartered hamlesi

FTX skandalı ve kripto dostu bankaların iflası sonrası sektörden uzaklaşan finans dünyası, yeni süreçte kriptoyu ana akım finansa entegre etmeyi hedefliyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre; Circle, BitGo, Coinbase ve Paxos gibi büyük kripto şirketleri, banka charter'ı ya da lisansı almak için hazırlık yapıyor. Bazı şirketler kredi ve mevduat gibi hizmetler sunabilmek için tam lisans, bazıları ise yalnızca stabilcoin ihraç etmek için dar kapsamlı izinler arıyor.

Lisans alanlar sıkı denetime tabi

Federal banka charter’ı alan ilk kripto şirketi Anchorage, düzenleyici uyum süreçlerinin maliyetli ve zorlu olduğunu belirtiyor. Şirketin CEO’su, bankacılık regülasyonlarının kriptoyla entegre edilebileceğini söylüyor.

Geleneksel bankalar kriptoya yaklaşıyor

Bank of America ve U.S. Bancorp gibi dev bankalar, stabilcoin ve kripto saklama hizmetleri üzerine adımlar atıyor. Bazı Avrupa bankaları da ABD’de operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor.

Öte yandan, Wall Street Journal'ın haberine göre, Deutsche Bank ve Standard Chartered gibi küresel bankaların dahil olduğu bir konsorsiyumun ABD’de kripto faaliyetlerini genişletme planları üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Deutsche Bank sözcüsü yorum yapmaktan kaçınırken, Standard Chartered ise sorulara yanıt vermedi.

KeyCorp CEO’su, kriptonun bankacılığa rakip olabileceğini belirterek sektöre temkinli yaklaştıklarını söylüyor. "İzini sürmek zor" diyerek kara para aklama gibi endişelere dikkat çekiyor.

Stabilcoin yarışı kızışıyor

Tether, 145 milyar dolarlık piyasa değeriyle liderliğini sürdürürken, Circle’ın USD Coin’i 61 milyar dolarla ikinci sırada. Yeni düzenlemeler, bu projelerin daha sıkı denetime girmesini öngörüyor.

Trump ailesinden yeni stabilcoin: USD1

World Liberty Financial, Trump ailesinin kripto girişimi olarak USD1 adlı bir stabilcoin duyurdu. Rezervlerinin BitGo tarafından tutulacağı açıklanan coin için BitGo'nun da banka lisans sürecinde olduğu bildirildi.