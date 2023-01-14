Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'ler ne kadar oldu? (14 Ocak 2023)

Kripto para piyasalarında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Bitcoin, yüzde 10'dan fazla yükselerek kasım ayından bu yana ilk kez 20 bin doları aştı. Bitcoin, 20 bin 872 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin'in son 7 gündeki kazancı yüzde 23'ü bulurken, piyasa hacmi 402 milyar dolara ulaştı.

Ethereum da yükselişte. Ethereum, yüzde 10'luk yükselişle 1548 dolara ulaşırken, XRP'nin fiyatı da yüzde 6,5'lik artışla 40 sentin üzerini gördü.

Dogecoin ise yüzde 9,6'lık artışla 9 sente yaklaştı.