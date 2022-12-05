Kripto paralarda sert düşüş

Kasım ayındaki iflas öncesinde 26 milyar dolarlık serveti olduğu hesaplanan 30 yaşındaki FTX'in Kurucusu Bankman-Fried, online olarak katıldığı etkinlikte kimseyi dolandırmaya çalışmadığını açıkladı. Bu iflasın öncesinde kripto camiası tarafından SBF olarak tanınan CEO Sam Bankman-Fried’in nasıl milyarder olduğunu ve sonrasında nasıl battığını mercak altına alan Talcon CEO’su Burak Ustaoğlu, “FTX Kurucu ve CEO'su Sam Bankman-Fried hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. İddialara göre Bankman-Fried yaklaşık 10 milyar dolarlık kullanıcı varlığını yatırım şirketi Alameda Research'e aktardı. Burada kullanıcı varlıklarını usulsüz bir biçimde kullandı. FTX’in ilk günlerinde Alameda’nın FTX hacminin önemli bir parçası olması bir sır değildi. Çalışanların iddiasına göre Alameda’da, FTX’e herhangi bir kullanıcıdan daha hızlı erişime izin veren özel bir API sayesinde müşteri fonlarından kâr elde etmek için sistematik bir yol sunuluyordu” dedi.

Alameda'nın Binance üzerinde vadeli işlemleri manipüle etmeye çalıştığı iddia edilmesinin ve bu girişim de Binance tarafından onaylanmasının, Binance ve FTX arasındaki FTX'in sonunu belirleyen düşmanlığın başlangıcı olduğunu da vurgulayan Ustaoğlu, “Alameda, özgüven kazandıkça delta-nötr stratejilerden uzaklaştı ve kriptoda büyük yönlü riskler almaya başladı. (Delta nötr, varlıkların toplam deltasının sıfır olması için pozitif ve negatif deltaları dengeleyerek çoklu pozisyonları kullanan bir portföy stratejisidir.) Bunu da büyük miktarda kaldıraçlı işlemle yaptı. Alameda bunu yaparak, daha sonra kaldıraçlı işlemleri finanse etmek için ödünç alabileceği büyük + çeşitlendirilmiş bir bilanço yanılsaması yarattı. FTX ayrıca bu şişirilmiş tokenler için takas (vadeli) sözleşmeleri de listedi; bu, Alameda'nın yatırım yapılmamış tokenlerden elde edilen kârı kilitlemek için kısa devre yapabileceği anlamına geliyordu. Sonuç olarak, Alameda’nın sızdırılan bilançosunun gösterdiği gibi bu finansal piyasa oyunları, Alameda/FTX için çok likit olmayan bir piyasaya dayanarak özsermaye değerinde yüz milyonlarca dolar yaratmıştı. 6 Kasım 2022'de Binance CEO’su CZ, Alameda'nın bilançosu ile ilgili açıklamalar ışığında Binance'in FTT'deki yaklaşık 584 milyon doların tamamını tasfiye edeceğini belirtti. Bu piyasalardaki telaşı fazlasıyla arttırdı. Yanıt olarak, Alameda'nın tek CEO'su Caroline, 10 milyar dolarlık varlığın bilanço açıklamasına yansıtılmadığını söyledi ve bu açıklama Sam Bankman-Fried tarafından da onaylandı. Sam Bankman-Fried’ın açıklaması, Alameda ve FTX'in kamuoyu tarafından algılanandan daha fazla birbirine karıştığı yönündeki korkuları arttırdı. Caroline daha sonra CZ’ye tüm FTT'leri 22 dolardan satın almak için halka açık bir teklifte bulundu ve bu açıklama da Alameda'nın $FTT'nin bu fiyatın altında işlem görmesi durumunda tasfiye edilecek kredileri olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı.

11 Kasım’da FTX iflasını açıkladı

İflasın ilanından sonra FTX borsa içi işlemleri nihayet durduruldu; ancak FTX'ten yüz milyonlarca dolar çekilmeye başlandı. Baş Hukuk Müşaviri Ryne Miller, FTX'in kendi varlıklarını soğuk hava deposuna taşıdığını iddia etti. Bununla birlikte, deneyimli zincir araştırmacıları olası bir saldırının meydana geldiğini ortaya çıkardı. Miller, çalınan varlıkları güvence altına almak için kolluk kuvvetleriyle iş birliğine ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Borsa içi işlemlerin neden iflastan daha da önce durdurulmadığı gibi bir çok soru işareti daha giderilemedi.

FTX yönetiminde çok büyük bir başarısızlık vardı

İflastan sonra CEO Bankman-Fried istifa etti, yerine 2001’de büyük bir skandalla iflas eden enerji şirketi Enron’un iflas sürecini de yürüten John J. Ray geçti. Ray, FXT iflasının ‘’tarihte görülmemiş türden’’ olduğunu söyledi.

Kripto’da düşüş devam edebilir

Bir senenin içinde LUNA’nın bütün yatırımcılarını mağdur ederek batması, sonasında ise en büyük ikinci kripto borsası FTX’in batması kriptoda düşüşü hızlandırdı. FTX skandalıyla beraber 16 bin doların altını gören Bitcoin’de yükseliş pek yakında durmuyor. FTX’in çöküşünün bir diğer kripto borsası Gemini’yi de zora sokmasını göz önüne alırsak düşüşün devam etmesini bekleyebiliriz.” şeklinde konuştu.