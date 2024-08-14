Kripto paralarda son durum: Bitcoin 60 bin doların üzerinde
Son dönemde dalgalı seyir izleyen kripto para piyasası hareketlendi. ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik endişeler ve küresel pay piyasalarındaki sert düşüşlerle birlikte gerileyen kripto paralar yeni güne yükselişle başladı. Bitcoin 60 bin doların üzerinde seyrediyor.
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Kripto para piyasası yeni güne yükselişle başladı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,75 yükseldi. Bitcoin 60 bin doların üzerine çıktı. BTC şu sıralarda 60 bin 896 dolar seviyesinde.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise yüzde 2,69 arttı. ETH 2 bin 731 dolardan alıcı buluyor.