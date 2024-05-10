Kriptoda borsasında düşüş: 7 aydan sonra ilk kez geriledi

Büyük kripto borsalarındaki işlem hacmi Nisan ayında yedi ay sonra düşerken, pazarın öncüsü Bitcoin rekor seviyeden geri çekildi.

CCData'nın verilerine göre Coinbase Global, Binance ve Kraken gibi merkezi borsalardaki spot işlem hacmi geçen ay yüzde 32,6 düşüşle 2 trilyon dolara geriledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre, türev işlem hacmi de yedi aydan beri ilk kez gerileme göstererek yüzde 26,1 düşüşle 4,57 trilyon dolara geriledi.

Öte yandan, hacimler düştükçe, dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in spot pazar payı Eylül 2023'ten bu yana ilk kez düştü.

CCData Araştırma Analisti Jacob Joseph, son iki döngüde gözlemlenen modellerle tutarlı olarak, merkezi borsalardaki ticaret faaliyetlerinin genellikle Bitcoin halving olayını takip eden iki ayda yavaşladığını kaydetti. Joseph, “Ayrıca TÜFE enflasyon verilerinin beklenenden yüksek gelmesi ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin artması piyasada bir miktar belirsizlik ve korku yarattı. Bu, spot Bitcoin ETF'lerinden gelen negatif net akışlarla örtüşüyor ve büyük kripto varlıklarının fiyatlarını en düşük seviyelere çekiyor." dedi.