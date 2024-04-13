Kristalina Georgieva IMF Başkanlığı'na yeniden seçildi

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun 1 Ekim itibarıyla ikinci 5 yıllık dönemde IMF Başkanlığı görevini yürütmesi için Kristalina Georgieva'yı seçtiği bildirildi.

Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, Georgieva'nın görev süresi boyunca bir dizi büyük küresel şokla başa çıkmadaki "güçlü ve çevik" liderliğinin takdir edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kurulun, Georgieva'nın etkili politika tavsiyesi, kapasite geliştirme ve finansman yoluyla fonun üyelerine verdiği desteği güçlendirmeye odaklandığı ifade edildi.

Georgieva ise IMF Başkanlığı'na yeniden seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ikinci 5 yıllık dönem için başkanlık görevine devam edecek olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Georgieva, küresel zorlukların aşılması konusunda çabalamayı sürdüreceklerini söyledi

Kristalina Georgieva kimdir?

Bulgaristan vatandaşı olan Georgieva, 2019'dan bu yana IMF Başkanlığı görevini yürütüyor.

Georgieva, daha önce Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu'nda çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştı.

Beş yıllık görev süresi 30 Eylül'de dolacak Georgieva, fonun bir sonraki başkanının seçilme sürecinde tek aday olarak gösterilmişti.