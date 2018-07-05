Kriz, enflasyon turizmciyi etkilemedi

05 Temmuz 2018

Türkiye'de tatilini geçirmek isteyen yabancı turistlerin erken rezervasyonlarla tırmanışa geçen taleplerinin yanı sıra 24 Haziran'daki seçimler ile üniversite sınavının sona ermesi sonrasında iç turizmde yaşanan hareketlilik, turizmde yaz bereketini de beraberinde getirdi.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, turizmdeki gelişmeleri "Gerçekten muhteşem bir dönem. Kriz, enflasyon gibi faktörler bizi pek etkilemedi. Yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist sayısına ulaşmayı bekliyoruz. Turizmde çok güzel gelişmeler yaşanıyor." şeklinde değerlendirdi.

Ramazan Bayramı'nda yüksek talep olduğunu ama otellerin yurt içi tur operatörlerine belli bir süreçten sonra daha fazla kontenjan ayıramadığını anlatan Polatoğlu, bu dönem tam doluluk oranlarına ulaşıldığını kaydetti.

Şu anki rezervasyon rakamlarına ilişkin bilgi veren Polatoğlu, "Şu an Türkiye genelinde tatil bölgelerindeki oteller yüzde 100 doluluk oranlarını yakaladı. 5 yıldızlı otellerin tamamı dolu. Sadece acentelerin boş kontenjanları gözüküyor. Oteller açısından boş oda yok. Temmuz-ağustos döneminin bu şekilde geçeceğini, eylül ayında ise yüzde 80'lerde devam edeceğini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

"Kurban Bayramı tatili için şimdiden yığılma var"

Kurban Bayramı'na yönelik rezervasyon rakamlarının da olumlu seyrettiğini aktaran Cem Polatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili için şimdiden yığılma var. Bu da tabii fiyatları biraz arttırıyor. Şimdi tatil satın almaya kalkanlar erken rezervasyon sürecine kıyasla iki katı fiyatlarla karşı karşıya kalacak. Genel olarak erken seçim döneminin ardından temmuz, ağustos satışlarında maddi bir kaybımız yok. Yani kardan kaybımız oldu, zarar yok. Şu süreçte sadece oteller, acenteler değil, esnafından lokantalarına kadar turizmle ilgili 42 sektör kazanıyor. 4,3 milyon turizm çalışanı ve ailelerini de dikkate aldığımızda 12 milyon kişi bundan olumlu bir şekilde etkileniyor."

Yurt dışı turlarına ilişkin de bilgi veren Polatoğlu, "Şu an yurt dışı turlar son derece ekonomik aslında. Eurodaki yükselişten kaynaklı yüzde 20'nin üzerinde yurt dışı tur rezervasyonlarında kaybımız oldu ama bu zaten ucuz olan turları fazla etkilemedi. Örneğin şu an 8 ülkeyi kapsayan Balkan turları 125 euro, 599 euroya Uzak Doğu turları, 999 euroya da New York turları bulunuyor. Ulaşım ve konaklama gibi tüm hususlar da bu ücrete dahil." dedi.

Kaynak: AA