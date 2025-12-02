Kriz kahini Michael Burry'den Tesla hisselerinde Balon uyarısı

2008'deki finansal krizi önceden tahmin eden ve bu sayede yatırımlarını koruyan kriz kahini Michael Burry, kasım ayında yapay zekâ hisselerine karşı 1,1 milyar dolarlık pozisyon almıştı.

Yapay zeka hisselerinde balon endişesi büyürken Burry şimdi de elektrikli araç devi Tesla'nın hisselerinin gülünç derecede değerlendiğini belirterek, Tesla hisselerine karşı pozisyon aldı.

Burry, Elon Musk için önerilen 1 trilyon dolarlık ödül paketinin hissedarların hisselerini yüzde 3,6 oranında zayıflatacağı konusunda uyardı.

Elon Musk'a 1 trilyon dolarlık performans ödülü

Tesla Yönetim Kurulu, Elon Musk'a "olağanüstü" finansal getiri sağlaması durumunda 1 trilyon dolarlık ödül ve şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesini kararlaştırmıştı. Musk'ın paranın tamamını alabilmesi için 7,5 ila 10 yıl boyunca şirkette kalması, Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmesi ve şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırması şart koşulmuştu.

Ancak paketin büyüklüğü, hedeflerin ulaşılabilirliği, hisse senedi piyasalarındaki zayıflama ve Musk'a olan bağımlılığın artması yatırımcıları endişelendirdi.

Son verilere göre de Tesla'nın hisseleri bu yıl yüzde 6,5 değer kazandı. Bu artış, Nasdaq-100 Endeksi'ndeki yüzde 21'lik yükselişin oldukça gerisinde kalırken, önümüzdeki 12 ay için öngörülen karın da yaklaşık 200 katına denk geliyor.