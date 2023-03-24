Krone Türkiye’nin 2026 yılı hedefi 10 bin Treyler üretimi

Krone Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, geçen yıl satış adetlerinin bir önceki yıla göre yüzde 18 arntışla 5 bin 697’ye ulaştığını söyledi. 2022 yılı TAİD ve TREDER verilerine göre Türkiye’de toplam 24 bin treyler (tenteli, frigorifik, konteyner taşıyıcı, platform) satışı olduğunu ifade eden Pala, “Krone kalitesi Türkiye’nin yanı sıra; Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Güney Amerika’dan 31 ülke ile buluşuyor. İhracatımız 2021 yılına göre yüzde 47 arttı. Türkiye iç pazarında ise 2022 yılında 2 bin 86 adet treyler satışı gerçekleştirdik” dedi.

Krone Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy de Tire’de 500 çalışanla her 37 dakikada bir treyler üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Erköy, "Treyler üretimi, şasi üretimi ve parça üretimi olmak üzere üç ayrı tesiste, toplam 229 bin metrekare açık alan, 36 bin 400 metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Fabrikamızın temellerinin atıldığı günden bugüne 47,5 milyon euro, son bir yılda ise 7 milyon euro yatırım yapıldı. Büyüme planımız doğrultusunda 2024 yılında toplam 53,4 milyon euro yatırım seviyesine ulaşmış olacağız” dedi. Tire fabrikasında üretilen ürün çeşitliliğine de değinen Kartal Erköy, “2012 yılında iki farklı ürünle başlanan üretim yolculuğu, bugün itibariyle tüm dünyadan müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarına cevap veren 23 farklı treyler modeli ile devam ediyor. Son 6 ayda üretimimizi yüzde 20 artırarak günlük 24 adete çıkardık. Mayıs ayında tamamlanacak şasi fabrikası büyütme çalışmalarıyla, tesisimize 4 bin 800 metre kare yeni kapalı alan eklenecek ve mevcut 5 bin metrekarelik alanın revizyonu yapılacak. Sadece son 6 ayda kapalı alanlarımızı yüzde 27 artırımış olacağız. 2023 yılında hedefimiz 7 bin adet treyler üretmek. Devam edecek yatırımlar ile, 2026 yılında 1.000 kişiye istihdam sağlayarak 10 bin adet treyler üretmeyi hedefliyoruz” dedi.