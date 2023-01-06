Kruvaziyer yolcu sayısı 2022’de 1 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, hem gelen gemi hem de turist sayısında ciddi artış meydana geldiğini kaydetti. 2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcunun Türkiye’ye geldiğini anımsatan Karaismailoğlu, 2022’de ise kruvaziyer gemi sayısının 12 katına çıkarak 991’e yükseldiğini, yolcu sayısının da aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştığını bildirdi.

Sadece ekim ayında, 2021 yılı toplamından daha fazla kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, ekimde 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcunun ağırlandığını, ayrıca söz konusu ayda yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Karaismailoğlu, geçen yıl 464 gemi ve 493 bin 834 yolcu ile en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapan limanın Kuşadası olduğunu, yılın limanı seçilen Galataport’a 143 gemi yanaştığını ve 220 bin 82 yolcunun ağırlandığını duyurdu. Karaismailoğlu, Amasra ve Ünye limanlarının da ilk kez kruvaziyer gemilere ev sahipliği yapmaya başladığına işaret etti.