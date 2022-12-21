KSO Sektörel Performans ödülleri sahiplerini buldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 15. Sektörel Performans Değerlendirme ödülleri sahiplerini buldu. 23 ödülün dağıtıldığı organizasyonda konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli’nin Türk ekonomisine katkısı ve oda çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kocaeli’nin Avrupa’da yedinci, Türkiye’de birinci liman kenti olduğunu ifade eden Zeytinoğlu “İlimizde 84 işletme ilk 500 içinde yer almaktadır. Kocaeli 92 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile bir ülke olsa dünyada 32’nci ülke oluyor. En önemli özelliklerimizden biri olarak geçtiğimiz yıl 110 milyar TL’lik vergi topladık. Bugün bir araya gelmemize neden olan ödül törenimizin 15.’sini yapıyor, kendi istekleri ile bu organizasyon kapsamında yapılan denetimlere katılan firmalarımızı ödüllendiriyoruz.” dedi.

Hisarcıklıoğlu: Kocaeli moral ve enerji veriyor

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kocaeli Sanayi Odası’nın güzel bir işe imza atarak ülkeye değer katan, sanayicileri ödüllendirdiğini belirterek, “Zaten kültürümüz de ne diyor; marifet iltifata tabirdir. Ödül alacak tüm sanayici ve girişimci kardeşlerimi yürekten kutluyorum” dedi. Kocaeli’ne geldiğinde çok sayıda başarı hikâyesi gördüğünü bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu da bana büyük bir moral ve enerji veriyor. Elbette bu işin mimarı Ayhan kardeşim de, özel bir takdiri hak ediyor. Ayhan Başkan ve Kocaeli Sanayi Odamız, bu ödülleri hem geleneksel, hem de kurumsal hale getirdi. Ülke çapında ses getiren, takip edilen, ulusal nitelikte bir etkinlik haline getirdi. Esasında böyle kapsamlı bir işi başlatmak ve sürdürmek, ayrı bir vizyon işi” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu konuşmasının sonunda TOGG otomobiline de değinirken, “60 sene önce yarım kalan milli bir otomobil üretme rüyamız gerçeğe dönüşüyor. 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, TOGG fabrikamızı açtık. Camiamızın kurucu ortağı olduğu bu girişimi, başarıya ulaştırmış olmak da, hepimiz için ayrı bir gurur ve iftihar kaynağıdır” ifadesini kullandı.

Büyükakın: Sanayicinin önünü açmaya çalışıyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın iyi örneklerin herkes tarafından görülmesinin önemine dikkat çekerek “Şehrimizin diğer alanlarda zenginleşmesi için devasa bir yatırım olan teleferik yatırımını başlattık. Önümüzdeki günlerde de Türkiye’nin hatta Avrupa’nın çevre projesi var. Körfezimizde yıllardır birikmiş bir çamur var, temizlenmesi gerekiyor. Onun önünü açmaya çalışıyoruz. Bu arada bir lojistik çalıştayı gerçekleştirdik. Lojistik meselesini çözmeden diğer sorunları çözmemiz imkansız. Büyükşehir belediyesi olarak kentimizi depreme hazırlamak istiyoruz. Buna ayrı bir bütçe ayırarak kentsel dönüşüm projesi oluşturduk” şeklinde konuştu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında Türkiye’de önemli işler yapıldığını belirterek “Kocaeli bilim, sanayi ve teknoloji şehri olduğu kadar aynı zamanda son dönemde bilişim ve inovasyon kenti olarak Türkiye’yi dünya ile yarıştıran, rekabet ettiren, milletimize, gönül coğrafyamıza umut olan bir şehir olarak ortaya çıkıyor. Gerçekten iş insanlarımızın göstermiş olduğu bu performans, gayret, çaba özellikle pandemi sonrasında daha fazla kendini hissettirmiş ve artarak büyüme trendine de ulaşmıştır” dedi.

Ödül alan firmalar

Büyük Ölçekli Kuruluş: Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş.

Kobi: Altaş Alüminyum İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gıda Sanayi

KOBİ: Bımbo Qsr Turkey

BÖİ: Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

Savunma Sanayi

KOBİ: System Savunma San. Tic. A.Ş.

Elektrik Elektronik ve Otomasyon Ürünleri

BOİ: Samm Teknoloji İletişim San. ve Tic. A.Ş.

KOBİ: Ertuğ Reklam San. ve Tic. A.Ş.

Havacılık Sanayi

KOBİ: Sima Dış Ticaret Alüminyum San. A.Ş.

İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi

BOİ: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

Kimya Sanayi

KOBİ: Malva Kozmetik BOİ: Polisan Kimya A.Ş.

Makine Sanayi Sektörü

KOBİ: Svr Sever Makine

BOİ: HKTM

Metal Sanayi Sektörü

KOBİ: Telform Kelepçe Yay. San. Tic. A.Ş.

BOİ: Galva Metal San. Tic. A.Ş.

Ağaç Ürünleri Sanayi

KOBİ: Montel Mobilya

Motorlu Taşıt Servis Sanayi

KOBİ: Kocaeli Kaya Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Sektörü

BOİ: Petroyağ ve Kimyasallar San. Tic. A.Ş.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Sektörü

KOBİ: İmren Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

BOİ: Pimtaş Plastik San. Tic. A.Ş.

Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Sektörü

KOBİ: Limaş Liman İşletmeciliği A.Ş.

Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Sektörü

BOİ: Anadolu Isuzu Otomotiv

KOBİ: Altaş Alüminyum

Yazılım Ürünleri Sektörü

KOBİ: Asis Otomasyon