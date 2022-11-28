Küba’dan Türk iş dünyasına “yenilenebilir enerji” yatırımı daveti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk iş dünyasını Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile İstanbul’da bir araya getirdi.

Türk şirketlerini yeni yatırımlarla birlikte Küba’da daha fazla görmeyi arzuladıklarını belirten Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, “Küba’da şu an pek çok Türk firması farklı sektörlerde yer alıyor. Ancak önümüzdeki dönemde Türk firmalarının sayısının artmasını istiyoruz. Türkiye ile Küba arasında demir, metal ve tıbbi malzemeler gibi ortak işlerimiz var. Ayrıca enerji alanında da elektrik üretimi konusunda da iş birlikleri söz konusu. Türkiye özelinde elektrik üretimi ve dağıtımı alanında Küba’daki iş birliğimizi artırmak ve bu alandaki yatırımların çeşitlenmesini hedefliyoruz. Biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirerek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 200 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bakan Diaz: Türk iş dünyasına Mariel ve ZED Mariel bölgelerinde teşvik ve avantajlar var

Küba’nın yabancı yatırımcılar ve Türk iş dünyası için büyük fırsatlar sunduğunu söyleyen Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca Diaz, “Küba, son yıllardaki sosyal gelişimi, artan uluslararası değeri ve yabancı yatırımcıların kattığı cazibe ile birlikte pozitif bir değişim yaşıyor. Küba’da yatırım yapmak için öncelikle şeffaflık bekliyoruz. Yabancı yatırımcılara sunduğumuz avantaj ve desteklerle birlikte yabancı şirketler ile projelerimizin çoğunu somutlaştırdık. Türkiye ile ticari iş birliğimizi geliştirmek için karşılıklı anlaşmalar imzalayarak, yeni adımlar attık. Devlet liderlerimizin ortaya koyduğu hedeflere ulaşabilmek için birlikte çalışmalıyız. Küba’nın ekonomik planını ve kalkınması değiştirecek, 2030 yılını hedefleyen yeni bir yol haritamız var. Sürdürülebilir bir gelişim modeliyle bir dizi teknolojik adım atıyoruz. Ekonomimizi modernleştiriyoruz. 2014 yılında yabancı yatırım kanunu çıkardık. Mariel münhasır bölgesini oluşturduk. Mariel bölgesini 9 bölgeye ve sektörlere ayırdık. Türk iş dünyasını da yabancı yatırımcılarımı arasında, buraya çekmek istiyoruz. Biz sadece finansman değil, teknolojinin gelmesi ile yeni sektörlerin de ortaya çıkmasını istiyoruz. Türk iş dünyası ile birlikte 3’üncü ülkelere ihracat yapmak istiyoruz. Tarım, yenilenebilir enerji, enerji sektörlerinde yabancı yatırımlar bekliyoruz. Türk iş dünyası için Mariel ve ZED Mariel bölgelerinde sunduğumuz ciddi teşvik ve avantajlar var” diye konuştu.

Türk iş dünyası ile yenilenebilir enerjide ortaklığa hazırız

Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy ise özellikle yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak için Türk iş dünyasını Küba’ya davet ettiklerini belirterek, “Küba’da şu an maden, nikel, mineraller ve elektrik alanlarında ciddi bir dış yatırım var. Türk iş dünyası ile enerji alanında yeni ortaklıklara ve iş birliklerine hazırız. Elektrik dağıtımı konusunda son derece önemli fırsatlar söz konusu. Yatırımcılar için yenilenebilir enerji, biyokütle, hidroelektrik santraller ve rüzgar enerjisi gibi sektörlerde fırsatlar var. Hidrolik santrallerde de özellikle dağlık bölgelerde yatırıma uygun araziler ve yatırım yapan şirketler için farklı iş modeli destekleri sunuyoruz” dedi.

Olpak: Turizm, inşaat, tekstil ve gıda da hedef sektörlerimiz arasında yer alıyor

26 yıl aradan sonra Küba’dan Türkiye’ye Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleşen bu seyahatin iş dünyası açısından da son derece önemli olduğunu belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, “İki ülke dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 40 milyon doların üzerinde gerçekleşti. İkili ticaretimizin daha da geliştirilebilmesi ve ihraç ürünlerinin çeşitlendirilebilmesi için Küba ile yeni iş birliği alanlarının istişare edilmesi önemli. Özellikle sağlık sektöründe yapılacak ortak projeleri çalışabiliriz. Ayrıca, turizm, inşaat, tekstil ve gıda da hedef sektörlerimiz arasında yer alıyor. Özellikle ilaç alanında da bazı yeniliklerle birlikte ilave işler yapabiliriz. Ayrıca Küba'nın altyapı ihtiyacını biliyoruz. Dünyada kendisini kanıtlamış, tecrübeli müteahhitlerimiz de bu alanda beraber çalışmaya hazırlar” dedi.