28 Ekim 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, turizmin gelişmesi için her şey dahil sistemden vazgeçilerek turistlere doğal güzellikleri görme fırsatı tanınması gerektiğini belirterek, "Küçük esnaf da turizmden nasibini almalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin turizmde 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefinin bulunduğunu anımsatarak, buna ulaşmak için öncelikle her şey dahil sistemden vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu sistemin hem turistlerin Türkiye'nin doğal güzelliklerini gezip görme fırsatını engellediğine hem de esnafa zarar verdiğine işaret eden Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turizmin gelişmesi için her şey dahil sistemden vazgeçilerek turistlere doğal güzellikleri gezme fırsatı tanınması gerekiyor. Küçük esnaf da turizmden nasibini almalı. Sadece otel turi̇zmi̇ anlayışı ülkemi̇ze bi̇r şey kazandırmaz. 2023'te 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir hedefine ulaşmak için her şey dahil sistemi değiştirilmeli ve turistler otel dışına çıkarılmalı. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeğini kaçırmamak için otelden dışarı çıkmayan turistler, yalnızca havalimanı ve otel arasında seyahat ediyor ve gittikleri şehrin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanımadan, yöresel lezzetlerini tatmadan ülkesine dönüyor. Bu yüzden bölge esnafı da turizmden hiçbir kazanç sağlayamıyor. Yurt dışından gelen turistler kişi başı ortalama 611 dolar harcama yapıyor. Her şey dahil sistem kaldırılırsa turistler otelden çıkarak çevreyi gezmeye ve alışveriş yapmaya başlar. Bu da hem esnafı canlandırır hem de milli gelire büyük katkı sağlar."

Türkiye'yi turistlere daha iyi tanıtmak için havaalanlarında ve ulaşım araçlarında tanıtım broşürünün bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Turistler, adım attıkları her yerde bulunduğu yörenin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtıldığı broşürleri görmeli." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA