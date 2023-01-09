Kullanılmış elektronik eşya ithaline izin yok

Bakanlıktan yapılan açıklamada, basında yer alan haberlerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın, özellikle tüketim mallarının ithalatına izin verildiği yönünde hatalı yorumlar yapıldığı ifade edildi.

Açıklama şunlar kaydedildi: "Atık olmayan kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatının Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması hususunda bir değişiklik söz konusu değildir. Kural olarak kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyasının ithaline izin verilmemektedir."