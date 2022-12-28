Kültür ve Turizm Bakanlığı 25 oteli satışa çıkardı

Turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlık tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edileceği duyurulan oteller arasında Muğla, Antalya, İzmir gibi turizmin öne çıkan şehirleri de yer alıyor. En az 50 yatak kapasitesi bulunan otellerin bazılarının tesis türü butik otel iken bazılarının tesis türü 4 ve 5 yıldızlı oteller grubuna giriyor.

Otellerle ilgili bilgi başvuru yapanlara veriliyor

Girişimcilerden taşınmazlarla ilgili detaylı bilgi edinebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne 30 bin TL yatırması isteniyor.

Satışa çıkarılan otellerin listesi yayımlandı

Satışa çıkarılan oteller Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satışa sunulan otellerin listesi şu şekilde: