Kültürel mirasımız ‘Lale’ artık daha güçlü

İstanbul Lale Vakfı, lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin araştırılarak çoğaltılması, ulusal, uluslararası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesi amacıyla 2016 yılında kuruldu.

Vakıf, her yıl İstanbul’u renklendiren çalışmalarına bir yenisi daha ekleyerek, ‘Türk Lale’sini uluslararası düzeyde tanıtabilmek amacından yola çıkarak İstanbul Seyahat Acentaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği ile bir araya geldiler. Emirgan'daki İstanbul Lale Vakfı'nda gerçekleştirilen programda İstanbul Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan ve İSATAG Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Özsavaş özel bir protokol imzaladı.

İstanbul Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan yaptığı konuşmada “Vakfımız, lalenin gerek ülkemizde gerekse dünyada bilinirliğini artırmak, İstanbul lalesi gibi artık yetişmeyen ve topraklarımızdan dünyaya yayıldığını anlatmak için kuruldu. İSATAG Derneği ile birlikte geliştireceğimiz projeler de bu amaca hizmet edecek. Seyahat acentaları kanalı ile vakfımıza gelecek turistlere de lalenin bir Türk motifi olduğunu anlatacağız” dedi.

İSATAG Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Özsavaş, seyahat acentalarının zaten başlıca işlerinden biri olan tanıtım ve pazarlama ayağını İstanbul ve Türkiye’nin bir simgesi olan lalenin tanıtılmasına katkı sağlanması sebebiyle iş birliğine gittiklerini belirtti.

Seyahat acentalarının çoğunun bilmediği ve destinasyonlarında yer almayan laleyi tanıtmak için iş birliklerine gittiklerini sözlerine ekledi. Yerelde kalan Lale Festivali’ni daha uluslararası platforma taşımak hedeflerinden bahsederek, birlikte birçok konuda çalışma içerisine gireceklerini söyledi.

“Lale çok önemli bir simge”

Protokolün imzalanması ile gelecekte yapılacak projeler için de bir başlangıç sağlandığını belirterek sözlerine devam eden Özsavaş “Niçin İstanbul Lale Bienali olmasın” dedi. “Biz bu doğrultuda elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kendileri de bizlere inanıyorlar, birlikte güzel şeyler yapmayı planlıyoruz.” Açıklamasında bulundu. İlk çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki seneden itibaren hayata geçirileceğinin planladıklarının da altını çizdiler.

“ Sonuç itibari ile zaten mevcut olan bir festival acentaların uluslararası seviyedeki tecrübelerinin mevcuttun analizi ve nerede ne dokunuşlar yaparak istediğimiz seviyeye getirebiliriz onu inceliyoruz. Sonuçta lale çok önemli bir simge. Ama dünya çapında bu kadar önemli bir simgenin bilinirliliği Hollanda üzerinde yoğunlaşıyor.

Dilerim İstanbul’la özellikle uluslararası seviyede ön plana çıkar.” İstanbul Seyahat Acentaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özsavaş, amaçlarının İstanbul markasını bir üst seviyeye taşımak ve daha çok bilinebilirliğini artırmak olduğunu belirtti. İstanbul'un ve Türkiye'nin güzide sembolünün lale olduğunun altını çizen Özsavaş, "Bunu yaparken de İstanbul ve Türkiye'yi lalesiz düşünmek mümkün değil. Böyle bir iş birliğine bugün adım attığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.