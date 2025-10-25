Kültürel zenginliği ve sofradaki yerini kutluyor
Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen kaliteli buğdaylardan ürettiği yüksek standartlı makarnaları dünyanın dört bir yanına ulaştıran Oba Makarna, 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nde hem makarnanın kültürel zenginliğini hem de sofralardaki yerini kutluyor.
Dünya genelinde milyonlarca sofrayı birleştiren makarna, 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nde lezzet severlerle yeniden buluşuyor. Türkiye’nin ve Dünya’nın önde gelen makarna üreticilerinden Oba Makarna, bu özel günde hem makarnanın kültürel zenginliğini hem de sofralardaki yerini kutluyor. Ürünlerini milyonlarca insanla paylaşmanın gururunu yaşayan Oba Makarna, “Her tabakta emeğin, doğallığın ve lezzetin hikâyesi var” anlayışıyla Türk makarnasını dünyanın dört bir yanındaki sofralara ulaştırmaya devam ediyor.
“Dünya çapında rekabetçi bir konuma sahibiz”
Dünya Makarna Günü kapsamında açıklama yapan Oba Makarna Kurumsal İletişim Direktörü İpek Cıncıkcı, Türk makarnasının küresel başarı yolculuğunu ve Oba Makarna’nın sektördeki öncü rolünü şöyle değerlendirdi: “Türkiye makarna sanayimiz, 2024 yılında yaklaşık 1.5 milyon ton ihracatla ve yaklaşık 1 milyar dolar döviz girdisiyle küresel ölçekte önemli bir oyuncu konumunda. Bu ihracatın içinde Oba Makarna olarak yaklaşık yüzde 25’lik üretim payı ve yüzde 28’lik katkımız söz konusu. Ayrıca küresel makarna ticaretinde yüzde 7.4’lük payla dünya çapında rekabetçi bir konuma sahibiz. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve modern üretim teknolojileriyle üretilen ürünlerimizi hem Türkiye’de hem dünyada 100’ün üzerinde ülkeye ulaştırıyoruz”.
“Her tabakta ayrı bir hikâye saklı”
Türkiye bugün, kaliteli durum buğdayı, gelişmiş üretim altyapısı ve rekabetçi markaları sayesinde, İtalya’nın ardından dünyanın en büyük ikinci makarna üreticisi konumunda olduğuna vurgu yapan İpek Cıncıkcı, “Bu başarı hikâyesinde Oba Makarna olarak yer almaktan ziyadesiyle gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki sofralarda yer almak ve farklı kültürleri aynı lezzette buluşturmak bizim için yalnızca bir ticari faaliyet değil, aynı zamanda bir sorumluluk. Dünya Makarna Günü, bu evrensel lezzetin birleştirici gücünü ve kültürler arası etkileşimi kutlamak için önemli bir vesile. Her tabak, özenle hazırlanmış lezzetleri, paylaşım kültürünü ve emeği bir araya getiriyor. Her tabakta bir hikâye var. Bu hikâye tarlada başlayan, emeğin, doğallığın ve lezzetin ustalıkla buluştuğu bir yolculuğun adıdır: Makarna” diye konuştu
Bir dönem sofralarda yardımcı yemek olarak konumlanan makarnanın, bugün Türk mutfağında ana öğünlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldiğini bildiren Oba Makarna Kurumsal İletişim Direktörü İpek Cıncıkcı, şunları kaydetti: “Artık sadece pratikliğiyle değil, sağlıklı beslenmeye uygun içeriği, zengin tarif seçenekleri ve kültürel paylaşımı destekleyen yapısıyla da tercih ediliyor. Tam buğday, yüksek protein gibi besleyici varyantlarımız ve farklı damak tatlarına hitap eden ürünlerimizle bu dönüşümde aktif bir rol üstleniyoruz. Oba Makarna olarak biz de bu lezzet evrimini ana yemeğe taşıma sorumluluğuyla, yalnızca Dünya Makarna Günü’nde değil, yıl boyunca sürdürdüğümüz sosyal medya kampanyaları, tarif videoları ve bilinçlendirici içeriklerimizle tüketicilerimize ilham vermeye devam ediyoruz. Amacımız, makarnanın sadece bir gıda ürünü değil, sofraları birleştiren evrensel bir lezzet olarak değer görmesini sağlamak. Bu konuda nitelikli kampanyalara imza atmaya devam edeceğiz.”