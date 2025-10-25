Google Haberler

Kültürel zenginliği ve sofradaki yerini kutluyor

Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen kaliteli buğdaylardan ürettiği yüksek standartlı makarnaları dünyanın dört bir yanına ulaştıran Oba Makarna, 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nde hem makarnanın kültürel zenginliğini hem de sofralardaki yerini kutluyor.

Güneş Doğdu Soylu
Dünya genelinde milyonlarca sofrayı birleştiren makar­na, 25 Ekim Dünya Makarna Gü­nü'nde lezzet severlerle yeniden buluşuyor. Türkiye’nin ve Dün­ya’nın önde gelen makarna üreti­cilerinden Oba Makarna, bu özel günde hem makarnanın kültürel zenginliğini hem de sofralardaki yerini kutluyor. Ürünlerini mil­yonlarca insanla paylaşmanın gururunu yaşayan Oba Makarna, “Her tabakta emeğin, doğallığın ve lezzetin hikâyesi var” anlayı­şıyla Türk makarnasını dünya­nın dört bir yanındaki sofralara ulaştırmaya devam ediyor.

“Dünya çapında rekabetçi bir konuma sahibiz”

Dünya Makarna Günü kap­samında açıklama yapan Oba Makarna Kurumsal İletişim Direktörü İpek Cıncıkcı, Türk makarnasının küresel başa­rı yolculuğunu ve Oba Makar­na’nın sektördeki öncü rolünü şöyle değerlendirdi: “Türkiye makarna sanayimiz, 2024 yılın­da yaklaşık 1.5 milyon ton ihra­catla ve yaklaşık 1 milyar dolar döviz girdisiyle küresel ölçekte önemli bir oyuncu konumunda. Bu ihracatın içinde Oba Makar­na olarak yaklaşık yüzde 25’lik üretim payı ve yüzde 28’lik kat­kımız söz konusu. Ayrıca küre­sel makarna ticaretinde yüzde 7.4’lük payla dünya çapında re­kabetçi bir konuma sahibiz. Do­ğaya saygılı, sürdürülebilir ve modern üretim teknolojileriyle üretilen ürünlerimizi hem Tür­kiye’de hem dünyada 100’ün üze­rinde ülkeye ulaştırıyoruz”.

“Her tabakta ayrı bir hikâye saklı”

Türkiye bugün, kaliteli durum buğdayı, gelişmiş üretim altya­pısı ve rekabetçi markaları saye­sinde, İtalya’nın ardından dün­yanın en büyük ikinci makarna üreticisi konumunda olduğuna vurgu yapan İpek Cıncıkcı, “Bu başarı hikâyesinde Oba Makar­na olarak yer almaktan ziyade­siyle gurur duyuyoruz. Dünya­nın dört bir yanındaki sofralar­da yer almak ve farklı kültürleri aynı lezzette buluşturmak bizim için yalnızca bir ticari faaliyet değil, aynı zamanda bir sorum­luluk. Dünya Makarna Günü, bu evrensel lezzetin birleştirici gü­cünü ve kültürler arası etkileşi­mi kutlamak için önemli bir vesi­le. Her tabak, özenle hazırlanmış lezzetleri, paylaşım kültürünü ve emeği bir araya getiriyor. Her ta­bakta bir hikâye var. Bu hikâye tarlada başlayan, emeğin, doğal­lığın ve lezzetin ustalıkla buluş­tuğu bir yolculuğun adıdır: Ma­karna” diye konuştu

Bir dönem sofralarda yardım­cı yemek olarak konumlanan ma­karnanın, bugün Türk mutfağın­da ana öğünlerin vazgeçilmez lez­zetlerinden biri haline geldiğini bildiren Oba Makarna Kurumsal İletişim Direktörü İpek Cıncık­cı, şunları kaydetti: “Artık sadece pratikliğiyle değil, sağlıklı beslen­meye uygun içeriği, zengin tarif seçenekleri ve kültürel paylaşı­mı destekleyen yapısıyla da ter­cih ediliyor. Tam buğday, yüksek protein gibi besleyici varyantları­mız ve farklı damak tatlarına hitap eden ürünlerimizle bu dönüşüm­de aktif bir rol üstleniyoruz. Oba Makarna olarak biz de bu lezzet ev­rimini ana yemeğe taşıma sorum­luluğuyla, yalnızca Dünya Ma­karna Günü’nde değil, yıl boyun­ca sürdürdüğümüz sosyal medya kampanyaları, tarif videoları ve bi­linçlendirici içeriklerimizle tüke­ticilerimize ilham vermeye devam ediyoruz. Amacımız, makarnanın sadece bir gıda ürünü değil, sofra­ları birleştiren evrensel bir lezzet olarak değer görmesini sağlamak. Bu konuda nitelikli kampanyalara imza atmaya devam edeceğiz.”

