Kültürel zenginliği ve sofradaki yerini kutluyor

Dünya genelinde milyonlarca sofrayı birleştiren makar­na, 25 Ekim Dünya Makarna Gü­nü'nde lezzet severlerle yeniden buluşuyor. Türkiye’nin ve Dün­ya’nın önde gelen makarna üreti­cilerinden Oba Makarna, bu özel günde hem makarnanın kültürel zenginliğini hem de sofralardaki yerini kutluyor. Ürünlerini mil­yonlarca insanla paylaşmanın gururunu yaşayan Oba Makarna, “Her tabakta emeğin, doğallığın ve lezzetin hikâyesi var” anlayı­şıyla Türk makarnasını dünya­nın dört bir yanındaki sofralara ulaştırmaya devam ediyor.

“Dünya çapında rekabetçi bir konuma sahibiz”

Dünya Makarna Günü kap­samında açıklama yapan Oba Makarna Kurumsal İletişim Direktörü İpek Cıncıkcı, Türk makarnasının küresel başa­rı yolculuğunu ve Oba Makar­na’nın sektördeki öncü rolünü şöyle değerlendirdi: “Türkiye makarna sanayimiz, 2024 yılın­da yaklaşık 1.5 milyon ton ihra­catla ve yaklaşık 1 milyar dolar döviz girdisiyle küresel ölçekte önemli bir oyuncu konumunda. Bu ihracatın içinde Oba Makar­na olarak yaklaşık yüzde 25’lik üretim payı ve yüzde 28’lik kat­kımız söz konusu. Ayrıca küre­sel makarna ticaretinde yüzde 7.4’lük payla dünya çapında re­kabetçi bir konuma sahibiz. Do­ğaya saygılı, sürdürülebilir ve modern üretim teknolojileriyle üretilen ürünlerimizi hem Tür­kiye’de hem dünyada 100’ün üze­rinde ülkeye ulaştırıyoruz”.

“Her tabakta ayrı bir hikâye saklı”

Türkiye bugün, kaliteli durum buğdayı, gelişmiş üretim altya­pısı ve rekabetçi markaları saye­sinde, İtalya’nın ardından dün­yanın en büyük ikinci makarna üreticisi konumunda olduğuna vurgu yapan İpek Cıncıkcı, “Bu başarı hikâyesinde Oba Makar­na olarak yer almaktan ziyade­siyle gurur duyuyoruz. Dünya­nın dört bir yanındaki sofralar­da yer almak ve farklı kültürleri aynı lezzette buluşturmak bizim için yalnızca bir ticari faaliyet değil, aynı zamanda bir sorum­luluk. Dünya Makarna Günü, bu evrensel lezzetin birleştirici gü­cünü ve kültürler arası etkileşi­mi kutlamak için önemli bir vesi­le. Her tabak, özenle hazırlanmış lezzetleri, paylaşım kültürünü ve emeği bir araya getiriyor. Her ta­bakta bir hikâye var. Bu hikâye tarlada başlayan, emeğin, doğal­lığın ve lezzetin ustalıkla buluş­tuğu bir yolculuğun adıdır: Ma­karna” diye konuştu

Bir dönem sofralarda yardım­cı yemek olarak konumlanan ma­karnanın, bugün Türk mutfağın­da ana öğünlerin vazgeçilmez lez­zetlerinden biri haline geldiğini bildiren Oba Makarna Kurumsal İletişim Direktörü İpek Cıncık­cı, şunları kaydetti: “Artık sadece pratikliğiyle değil, sağlıklı beslen­meye uygun içeriği, zengin tarif seçenekleri ve kültürel paylaşı­mı destekleyen yapısıyla da ter­cih ediliyor. Tam buğday, yüksek protein gibi besleyici varyantları­mız ve farklı damak tatlarına hitap eden ürünlerimizle bu dönüşüm­de aktif bir rol üstleniyoruz. Oba Makarna olarak biz de bu lezzet ev­rimini ana yemeğe taşıma sorum­luluğuyla, yalnızca Dünya Ma­karna Günü’nde değil, yıl boyun­ca sürdürdüğümüz sosyal medya kampanyaları, tarif videoları ve bi­linçlendirici içeriklerimizle tüke­ticilerimize ilham vermeye devam ediyoruz. Amacımız, makarnanın sadece bir gıda ürünü değil, sofra­ları birleştiren evrensel bir lezzet olarak değer görmesini sağlamak. Bu konuda nitelikli kampanyalara imza atmaya devam edeceğiz.”