"Kur artışı fiyatlara yansıyacak"

24 Mayıs 2018

SELÇUK ALTUN

İSTANBUL - Ford’un dünyadaki ticari araç üssü olan Ford Otosan, yenilenen hafif ve orta ticari ailesini İstanbul’da düzenlediği basın lansmanında sahneye çıkardı. Ford ticari araç ailesinin en yeni üyeleri Transit Courier, Transit Custom Van, Transit Van, Transit Connect, Transit Kamyonet, Ranger, Tourneo Courier, Transit Minibüs, Tourneo Custom ve Tourneo Connect modelleri ilk kez yan yana durarak “aile fotoğrafı” verdi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, yenilenen araç portföyleriyle ilgili detaylı bir sunum yapmasının yanı sıra pazar gelişmeleri ve gündemdeki konuların sektöre yansımaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kurlardaki artışa dikkat çeken Yücetürk, “Dövizdeki yükseliş fiyatlara yansıyacak. Yerli üretici olarak avantajımız var ama bunu belli bir vadede fiyatlara yansıtmamız kaçınılmaz” dedi.

Yücetürk’ün bu açıklamayı yaptığı dakikalarda dolar kuru 4,92’yi, euro 5.77’yi geçerek tarihi zirve seviyelere çıktı. 2017’yi 3,79 seviyesinden kapatan doların sene başından bu yana, yani yaklaşık olarak 5 aylık bir süreçte TL karşısındaki değişimi yüzde 30 olurken, 2017’yi 4,55’ten kapatan eurodaki değişim aynı zaman zarfında yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Türkiye ve Avrupa’da liderliği koruyor

Türkiye ve Avrupa pazarlarında ticari araç liderliğini sürdürdüklerinin altını çizen Yücetürk, “Geçen yıl, hafif ve orta ticari araç pazarında satışlarımızı 71.214 adede ve pazar payımızı yüzde 30,5’e yükselterek, Türkiye ticari araç pazarındaki liderliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Avrupa pazarında ise Ford, son 2 yıldır devam ettirdiği pazar liderliğinin yanı sıra, son 25 yılın en iyi Ocak ayı satış başarısını da yakalayarak Avrupa’nın en çok tercih edilen ticari araç markası oldu” dedi ve şu şekilde devam etti:

“Ford Otosan olarak başta üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda ürettiğimiz ticari araçlarla da ülkemizin ticaret hayatına dolaylı bir katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Ticari araçlarda yenilenen ürün portföyümüz ile yıllardır süren haklı liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyor ve Türkiye ve Avrupa’da zirvedeki yerimizi sağlamlaştıracağımıza inanıyorum.”