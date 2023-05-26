Kur korumalı mevduata 1 trilyon TL

BDDK verilerine göre 31 Mart itibarıyla 88.8 milyar dolar olan KKM 19 Mayıs haftası itibarıyla 121.4 milyar dolara yükseldi.

KKM 524.7 milyar dolar büyüklükteki döviz ve TL mevduatın artık önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Bankacılar KKM'de itfaların bu hafta 7 milyar dolara ulaştığını, önümüzdeki dönemde de her hafta 10 milyar dolara doğru yaklaşacağını belirtiyor.

TL mevduat getirileri %40'a ulaşırken KKM'de %30 üzeri getiri bulunabiliyor.

Altın hesaplarında 1 milyar doların üzerinde satış

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 217 milyar 240 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 183 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 18 Mayıs itibarıyla 1 milyar 671 milyon dolarlık azalış görüldü. Bu düşüşün tümü gerçek kişi yani bireysel hesaplarda gerçekleşti. Bireylerin kıymetli maden döviz hesaplarından, gram altının zirve yaptığı 18 Mayıs haftasında, 1 milyar 74 milyon dolarlık satış gözlendi.