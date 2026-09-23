Kuraklık nikeli vurdu: Endonezya'da 70 bin tonluk kayıp riski

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Endonezya’da şiddetlenen kuraklık küresel nikel piyasasında dengeleri yeniden değiştiriyor. Sulawesi Adası’ndaki dev Morowali sanayi bölgesinde su kaynaklarının azalması, bazı tesislerde nikel pik demir üretiminin düşürülmesine yol açtı. Kesintinin uzaması halinde etkisinin paslanmaz çelik üretim zincirine kadar yayılabileceği değerlendiriliyor.

Morowali'de üretim kesintisi başladı

Indonesia Morowali Industrial Park yönetimi, El Niño ile bağlantılı su sıkıntısının bazı ergitme tesislerinde üretimi etkilediğini doğruladı. Sanayi bölgesindeki şirketlerden nikel pik demir üretimini azaltmaları istendi.

Şimdilik tesislerin tamamen durması ya da iş gücünde kesintiye gidilmesi söz konusu değil. Üreticiler hem üretim hedeflerini yeniden ayarlıyor hem de alternatif su kaynakları bulmaya çalışıyor.

Ancak sorun yeni değil. Morowali yönetimi eylül ayının başında su kaynaklarında iyileşme sağlanmaması halinde bazı üretim hatlarında yüzde 30-40'a varan düşüş görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

İki haftada 70 bin ton kayıp riski

Son piyasa hesaplamaları, mevcut üretim kısıntılarının yaklaşık iki hafta aynı hızla devam etmesi halinde nikel pik demir üretimindeki fiziksel kaybın 50 bin ile 70 bin ton arasında olabileceğine işaret ediyor.

Daha geniş zaman aralığını esas alan tahminlerde kaybın 100 bin tona yaklaşabileceği de belirtiliyor.

Morowali'nin ölçeği düşünüldüğünde bu rakamlar önem taşıyor. Bölgenin kurulu nikel pik demir kapasitesinin yılda yaklaşık 4,2 milyon ton, aylık kapasitesinin ise 350 bin ton civarında olduğu hesaplanıyor.

Bu nedenle birkaç haftalık kuraklık bile küresel arz hesaplarını değiştirebilecek büyüklükte bir kesinti yaratabiliyor.

Su neden nikel üretimini bu kadar etkiliyor?

Sorunun merkezinde cevher eksikliği değil, üretim tesislerinin ihtiyaç duyduğu su bulunuyor.

Nikel işleme tesislerinde su; ekipmanların soğutulması, üretim sistemlerinin korunması ve özellikle yüksek basınçlı asit liçi kullanılan bazı proseslerin çalıştırılması açısından kritik önem taşıyor. Su arzındaki sert düşüş bu nedenle tesislerin kapasite kullanımını doğrudan sınırlıyor.

Kuraklığın boyutunu gösteren örneklerden biri de Morowali yakınındaki Hengjaya bölgesinden geldi. Ağustos ayında bölgede yağış yaklaşık 4 milimetrede kalırken tarihsel ağustos ortalaması 222 milimetre seviyesinde bulunuyor.

Yağışların normalleşmesinin gecikmesi, üretimdeki baskının birkaç haftadan daha uzun sürmesi riskini artırıyor.

Nikel fiyatları yeniden yukarı döndü

Arz tarafındaki yeni risk, son aylarda güçlü üretim nedeniyle baskı altında kalan nikel fiyatlarında da karşılık bulmaya başladı.

23 Eylül'de Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli nikel yaklaşık 16 bin 595 dolar/ton seviyesinde işlem görürken yüzde 0,2 civarında yükseldi. Şanghay'da en çok işlem gören nikel kontratı ise yüzde 1'in üzerinde artarak 125 bin 760 yuan/ton düzeyine çıktı.

Nikel fiyatları mayıs ayı başındaki yüksek seviyelerinden yaklaşık yüzde 18 gerilemişti. Morowali'deki kesintinin uzaması, piyasada aylardır fiyatları aşağı çeken yüksek arz hikâyesinin en azından kısa vadede sorgulanmasına neden olabilir.

Bununla birlikte küresel stokların yüksek, paslanmaz çelik ve batarya sektöründeki nihai talebin ise görece zayıf olması fiyat artışının önündeki başlıca fren olmaya devam ediyor.

Endonezya'nın ağırlığı riski büyütüyor

Gelişmeyi küresel piyasa açısından kritik hale getiren unsur Endonezya'nın üretimdeki ağırlığı. Ülke bugün dünya nikel üretiminin yarısından fazlasını tek başına karşılıyor ve üretimin önemli bölümü Morowali gibi büyük sanayi bölgelerinde işleniyor.

Nikel pik demir özellikle paslanmaz çelik üretiminin temel girdilerinden biri. Bunun yanında Endonezya son yıllarda elektrikli araç bataryalarında kullanılan daha yüksek saflıktaki nikel ürünlerinde de kapasitesini hızla artırıyor.

Bu nedenle Morowali'deki su krizi yalnızca Endonezya'nın iç üretim sorunu olarak görülmüyor. Kesintinin büyümesi durumunda Asya'daki paslanmaz çelik üreticilerinin maliyetlerinden küresel nikel fiyatlarına kadar uzanan daha geniş bir etki ortaya çıkabilir.

Türkiye açısından da hareket önemli. Nikel fiyatında kalıcı bir yükseliş, paslanmaz çelik ve nikel içeren sanayi ürünlerinde hammadde maliyetleri üzerinden baskı oluşturabilir. Piyasanın önündeki kritik soru ise yağışların ne zaman normale döneceği ve Morowali'deki üretimin ne hızla eski seviyesine çıkabileceği olacak.