Kurban Bayramı sonrası Borsa İstanbul'da ilk işlem günü: Yükselişle başladı (Borsa açık mı?)

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yatırımcılar Borsa İstanbul'da işlemlerin ne zaman başlayacağını takip ediyordu. Borsa İstanbul, Kurban Bayramı tatili sonrası bugün işlemlere başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 116,84 puan ve yüzde 1,12 artarak 10.588,16 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,53 ve holding endeksi yüzde 0,93 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile spor olurken, tek kaybettiren yüzde 3,38 ile orman kağıt basım oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 artışla 10.471,32 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10 bin 600 ve 10 bin 700 seviyelerinin direnç, 10 bin 400 ve 10 bin 300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.