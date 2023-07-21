Küresel çelik endüstrisi 554 milyar dolarlık atıl varlık riskiyle karşı karşıya

Küresel çelik sektöründeki kömür odaklı üretim kapasitesindeki artış, ülkelerin karbonsuzlaşma taahhütleriyle çeliştiğinden, sektörde şu anda 554 milyar dolarlık varlığın atıl kalma riski bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2050 Net Sıfır Emisyon senaryosuna göre, çelik endüstrisinde elektrikli ark ocaklı kapasitenin toplam payının 2050’ye kadar yüzde 53’e ulaşması gerekiyor.

347 metrik ton iptal

Bu da 347 metrik ton kömür bazlı kapasitenin emekliye ayrılması veya iptal edilmesi, 610 metrik ton elektrikli ark ocağı kapasitesinin de mevcut filoya eklenmesi gerektiği anlamına geliyor.