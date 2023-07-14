Küresel ekonominin yeni gözdesi: Hindistan

Emre ERGÜL

Küresel ekonominin mevcut lideri Amerika Birleşik Devletleri, Çin’den sonra yeni bir Asya ülkesinin tehdidiyle karşı karşıya: Hindistan…

Birçok uzman, Çin’in 2030’da dünyanın en büyük ekonomisi olacağını öne sürerken; Goldman Sachs da 2022 itibariyle dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olan Hindistan’ın 2075 yılında dünyanın en güçlü ikinci ekonomisi olacağını raporladı. Rakamlar da bu öngörüyü doğrular niteliğinde:

-Hindistan'ın GSYİH'si şu anda 3.7 trilyon dolar civarında. Ancak Deutsche Bank bunun 2030'a kadar ikiye katlanarak, 7 trilyon dolara çıkacağına inanıyor.

-Başka bir deyişle, Hindistan'ın mevcut kişi başına düşen GSYİH'si, Çin’in 2006-2007 döneminde olduğu yerde.

-Deutsche Bank’a göre, bu büyümenin birçok faktörü var: Genişleyen bir orta sınıf, politika reformları, temiz enerjiye geçiş ve ülkedeki ortalama yaşı 30'un altında olması…

-Henley and Partners’ın raporuna göre de nüfusu 1.4 milyarı geçen Hindistan’da şahsi serveti 1 milyon dolar üzerinde 344 bin 600 varlıklı kişi bulunuyor. Serveti 100 milyon dolardan fazla Hintli sayısı da bin 78. Milyarder sayısı ise 123…

-Yatırımcılar da Hindistan'ın potansiyelinin farkında. Dezan Shira & Associates'e göre, Hindistan Nisan 2000'den Mart 2023'e kadar yaklaşık 920 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardı.

-Amazon ve Google gibi büyük küresel şirketler de Hindistan’a koşuyor. Amazon, artan müşteri talebini karşılamak için 12.7 milyar dolar katkıda bulunan Amazon Web Services (AWS) ile 2030 yılına kadar 15 milyar dolar daha yatırım yapmayı planlıyor. Google, Hindistan'da bir fintech merkezi kurmayı, yapay zeka sohbet robotu Bard'ı daha fazla Hint dilini kapsayacak şekilde genişletmeyi ve interneti Hindistan'ın çeşitli nüfusu için daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

-Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşen dünyanın en zengin insanı Elon Musk da Hindistan’ı öve öve bitiremeyenlerden: “Hindistan dünyadaki herhangi bir büyük ülkeden daha fazla umut vaat ediyor. Tesla, insani olarak mümkün olan en kısa sürede Hindistan'da olacak, bundan eminim.”

Tesla, yıllık 500 bin araç üretimi yapacak tesis için Hindistan’la görüşüyor

The Times of India’nın haberine göre, elektrikli araç üreticisi Tesla, yılda 500 bin araç üretebilecek bir tesisin inşaası için Hintli yetkililerle masaya oturdu. Araçların başlangıç satış fiyatlarının 24 bin 400 dolar olacağını yazan gazete, şirketin Hindistan’ı Güney Asya bölgesi için dağıtım merkezi olarak gördüğünü de iddia etti.

Tesla geçtiğimiz yıl Hint yönetiminden araçlarda daha düşük ithalat vergisi talep etmiş, Hindistan ise bunu reddetmişti. Gazete, “Son görüşmeler, Hindistan’ın Tesla politikasını değiştirdiğini gösteriyor.” Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçtiğimiz ay Tesla’nın sahibi Elon Musk ile yaptığı görüşmede otomobil üreticisini ülkede "önemli bir yatırım" yapması için teklifte bulunmuştu.