Küresel fonlara 26 milyar dolar yatırım! Teknoloji hisseleri tarihin en büyük haftalık girişini gördü

Bank of America’nın EPFR verilerine dayandırdığı rapor, yatırımcıların yönelimini ortaya koydu. 1 Ekim ile biten haftada küresel hisse senedi fonlarına 26 milyar dolarlık giriş kaydedildi. Bu rakam, piyasaların yeniden risk iştahına kavuştuğunu gösteriyor.

Teknoloji hisseleri zirvede

Özellikle teknoloji hisseleri, yapay zeka yatırımları ve faiz indirim beklentileriyle dikkat çekti. Sektöre yönelik fon girişleri 9,3 milyar dolara ulaştı. Bu, teknoloji hisselerinin tarihindeki en büyük haftalık yatırım oldu.

ABD ve Avrupa borsaları da bu dönemde Fed’in faiz indirimlerinin riskli varlıkları destekleyeceği beklentisiyle rekor seviyelere yükseldi.

Tahvil, nakit ve altın fonları da ilgi gördü

BofA verilerine göre:

* Tahvil fonları 19,9 milyar dolarlık giriş çekti.

* Nakit fonlarına 20,8 milyar dolar yöneldi.

* ABD Hazine tahvillerinden ise 7,5 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu, tarihteki en büyük altıncı çıkış olarak kayıtlara geçti.

* Altın fonları 5,9 milyar dolar giriş gördü. Ons altın fiyatı 3.900 doların hemen altında rekor seviyelere tırmanırken, yatırımcıların güvenli limana ilgisi arttı.

Gelişen piyasalar ve kripto varlıklar öne çıktı

Rapor, gelişen piyasa hisselerine de üst üste yedinci haftada 8,4 milyar dolarlık giriş gerçekleştiğini ortaya koydu. Ayrıca, kripto fonları da 2,9 milyar dolarlık yatırım çekerek alternatif varlıklar arasında dikkat çekti.