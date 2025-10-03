Küresel fonlara 26 milyar dolar yatırım! Teknoloji hisseleri tarihin en büyük haftalık girişini gördü
Bank of America’nın EPFR verilerine dayandırdığı rapora göre, küresel hisse senedi fonları 1 Ekim haftasında 26 milyar dolar yatırım çekti. Bu girişin büyük bölümü teknoloji hisselerine yöneldi ve sektör 9,3 milyar dolarla tarihinin en büyük haftalık yatırımını gördü. Fed’in faiz indirim beklentileri borsaları rekor seviyelere taşırken, yatırımcı ilgisi sadece hisse senetlerine değil; tahvillere, altına ve kripto varlıklara da güçlü şekilde yöneldi.
Bank of America’nın EPFR verilerine dayandırdığı rapor, yatırımcıların yönelimini ortaya koydu. 1 Ekim ile biten haftada küresel hisse senedi fonlarına 26 milyar dolarlık giriş kaydedildi. Bu rakam, piyasaların yeniden risk iştahına kavuştuğunu gösteriyor.
Teknoloji hisseleri zirvede
Özellikle teknoloji hisseleri, yapay zeka yatırımları ve faiz indirim beklentileriyle dikkat çekti. Sektöre yönelik fon girişleri 9,3 milyar dolara ulaştı. Bu, teknoloji hisselerinin tarihindeki en büyük haftalık yatırım oldu.
ABD ve Avrupa borsaları da bu dönemde Fed’in faiz indirimlerinin riskli varlıkları destekleyeceği beklentisiyle rekor seviyelere yükseldi.
Tahvil, nakit ve altın fonları da ilgi gördü
BofA verilerine göre:
* Tahvil fonları 19,9 milyar dolarlık giriş çekti.
* Nakit fonlarına 20,8 milyar dolar yöneldi.
* ABD Hazine tahvillerinden ise 7,5 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu, tarihteki en büyük altıncı çıkış olarak kayıtlara geçti.
* Altın fonları 5,9 milyar dolar giriş gördü. Ons altın fiyatı 3.900 doların hemen altında rekor seviyelere tırmanırken, yatırımcıların güvenli limana ilgisi arttı.
Gelişen piyasalar ve kripto varlıklar öne çıktı
Rapor, gelişen piyasa hisselerine de üst üste yedinci haftada 8,4 milyar dolarlık giriş gerçekleştiğini ortaya koydu. Ayrıca, kripto fonları da 2,9 milyar dolarlık yatırım çekerek alternatif varlıklar arasında dikkat çekti.