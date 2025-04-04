Küresel gıda fiyatları mart ayında sabit kaldı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), mart ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Endeksin mart ayında büyük ölçüde sabit kaldığı görüldü.

Bu durumun sebebinin dünya tahıl ve şeker fiyatlarındaki düşüşün, bitkisel yağ fiyatlarındaki artışı dengelemesinden kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Temel gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen Gıda Fiyat Endeksi, mart ayında 127.1 puan olarak açıklandı.

Bu değer, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 6,9 daha yüksek, ancak Mart 2022’deki zirve seviyesinin yüzde 20,7 altında gerçekleşti.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi geriledi

FAO Tahıl Fiyat Endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2.6, yıllık bazda ise yüzde 1,1 geriledi.

Küresel buğday fiyatlarındaki düşüş başlıca Kuzey Yarımküre ihracatçı ülkelerdeki üretim koşullarına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle ilişkilendirildi.

FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi ise zayıf ithalat talebi ve bol miktarda ihracat arzı nedeniyle yüzde 1.7 oranında azaldı.

Et ve yağ fiyatlarında artış

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise şubat ayına göre yüzde 3.7 artarak bir önceki yıla göre ortalama yüzde 23.9 yükseldi. Palm, soya, kolza ve ayçiçeği yağı fiyatları, güçlü küresel ithalat talebine bağlı olarak arttı.

FAO Et Fiyat Endeksi ise, Avrupa'da domuz eti fiyatlarının yükselmesi ve Euro'nun ABD doları karşısında güçlenmesi nedeniyle aylık yüzde 0.9 ve yıllık bazda ise yüzde 2.7 artış gösterdi.

Dünya kanatlı eti fiyatları, bazı büyük üretici ülkelerdeki yaygın kuş gribi salgınlarının yarattığı zorlukların devam etmesine rağmen Mart ayında büyük ölçüde sabit kaldı.

Süt ürünleri sabit kaldı, şeker fiyatları düştü

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, uluslararası peynir fiyatlarındaki düşüşün tereyağı ve süt tozu fiyatlarındaki artışı dengelemesiyle şubat ayına göre sabit kaldı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi ise mart ayında küresel talebin zayıfladığına dair işaretlerin etkisiyle yüzde 1.4 düştü.

Brezilya'nın güneyindeki önemli şeker kamışı yetiştirme alanlarında son zamanlarda görülen yağışlar bu düşüşte etkili olurken, Hindistan’daki üretim beklentilerinin zayıflaması ve Brezilya’daki genel üretim koşullarına dair süregelen belirsizlikler ise fiyatlardaki düşüşü sınırladı.