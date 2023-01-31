Küresel ham çelik üretiminde gerileme Türkiye'de durum nasıl?

Buna göre, küresel ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azalarak 1 milyar 878,5 milyon ton oldu.

Asya'nın üretimi geçen yıl yüzde 2,3 azalarak 1 milyar 351,3 milyon tona inerken, dünyanın birinci çelik üreticisi Çin'deki üretim bir önceki yıla göre yüzde 2,1 düşüşle 1 milyar 34,7 milyon ton seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde dünyanın ikinci çelik üreticisi Hindistan'ın üretimi yüzde 5,5 artarak 124,7 milyon tona ulaştı. Japonya'nın üretimi yüzde 7,4 daralarak 89,2 milyon tona ve ABD'nin yüzde 5,9 azalarak 80,7 milyon tona indi.

Bütün ülkelerde üretim düştü

Bu dönemde, Rusya'nın ham çelik üretiminin 2021'ye göre yüzde 7,2 azalarak 71,5 milyon tona indiği tahmin edildi. Güney Kore'nin yüzde 6,5 azalışla 65,9 milyon tona gerilerken AB’nin ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,5 daralarak 136,7 milyon ton olarak kayda geçti.

AB ülkelerinden Almanya'nın üretimi yüzde 8,4 azalarak 36,8 milyon tona, İtalya'nın üretimi yüzde 11,6 düşerek 21,6 milyon tona indi. Fransa'nın üretimi ise yüzde 13,1 azalarak 12,1 milyon tona geriledi.

Türkiye'de ham çelik üretimi de azaldı

İran'da söz konusu üretim yüzde 8 artarak 30,6 milyon tona çıkarken, Ukrayna'nın üretimi yüzde 70,7 düşerek 6,3 milyon tona indi.

Türkiye'de ham çelik üretimi ise 2022’de yüzde 12,9 azalarak 35,1 milyon ton seviyesine geriledi. Türkiye küresel ham çelik üretiminde geçen yıl 8'inci sırada yer buldu.

Bu arada, küresel ham çelik üretimi, Çin'deki üretimin yüzde 9,8 düşmesiyle Aralık 2022'de, 2021'nin aynı dönemine göre yüzde 10,8 azalarak 140,7 milyon tona geriledi.