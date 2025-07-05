Küresel navlun fiyatlarında düşüş sürüyor

Küresel deniz taşımacılığı sektöründe navlun fiyatlarındaki gerileme, üçüncü haftasında da devam ediyor. ABD’ye yönelik düşük talep, fiyatların düşmesinde ana etken olarak öne çıkıyor.

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi (World Container Index), 3 Temmuz ile sona eren haftada yüzde 5,7 oranında gerileyerek, 40’lık konteyner için ortalama spot navlun fiyatını 2.983 dolardan 2.812 dolara düşürdü.

Drewry'nin açıklamasında, bu düşüşün doğrudan ABD pazarındaki zayıf talebe bağlı olduğu belirtildi. Açıklamada, “ABD’ye yapılan ithalatın geçici artışı ve yüksek tarifelerin kısa süreli askıya alınması, kalıcı bir talep yaratmadı. Bu da fiyatlarda gerilemeye yol açtı” denildi.

Şanghay-ABD hatlarında sert düşüşler

Küresel deniz taşımacılığının en önemli çıkış noktalarından biri olan Şanghay’dan ABD’ye yapılan sevkiyatlarda navlun ücretleri belirgin şekilde düştü:

Şanghay–Los Angeles hattında 40ft konteyner başına spot fiyatlar geçen hafta yüzde 15 azalarak 3.180 dolara geriledi. Ancak bu fiyat sekiz hafta öncesine göre hâlâ %17 daha yüksek.

Şanghay–New York hattında ise düşüş %11’i buldu ve konteyner başına spot fiyat 5.070 dolara indi. Yine de bu hatta son sekiz haftada toplam artış %39 olarak kayıtlara geçti.

Drewry: Düşüş devam edebilir

Danışmanlık şirketi, mevcut kapasite fazlası ve zayıf küresel talep nedeniyle navlun fiyatlarındaki gerilemenin önümüzdeki haftalarda da sürmesini bekliyor. Drewry yetkilileri, arz-talep dengesinde bozulma devam ettikçe konteyner spot ücretlerinin aşağı yönlü seyrini koruyacağını ifade etti.

Bu gelişmeler, deniz taşımacılığı sektörü açısından maliyet baskılarını geçici olarak azaltırken, küresel ticaretin toparlanmasında beklenen ivmenin henüz sağlanamadığını gösteriyor.