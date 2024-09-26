Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına çevrildi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde belirsizlikle yön bulmaya çalışıyor. Yatırımcıların dikkatleri, Powell'ın sözle yönlendirmelerinde olacakken, ABD'de açıklanacak 2. çeyrek büyüme verileri piyasaların seyrini belirlemede kritik rol oynayacak.

ABD ekonomisindeki resesyon endişeleri ve Ortadoğu’daki artan jeopolitik gerilim, piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor. Powell’ın, enflasyonla mücadelede izlenecek adımlara dair vereceği sinyallerin, faiz politikaları üzerinde önemli etkiler yaratacağı tahmin ediliyor.

Dün ABD’de açıklanan verilere göre, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranları yüzde 6,13 ile Eylül 2022’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Buna rağmen yeni konut satışları yüzde 4,7 azalışla 716 bine düştü, ancak yine de beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Fed yetkililerinin enflasyonla mücadelede sözlü yönlendirmeleri sürüyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyondaki ilerlemelerin devam etmesi halinde, ek faiz indirimlerini destekleyebileceğini belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed’in yılsonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi yapma beklentisi sürüyor.

Kurumsal tarafta ise çip üreticisi Micron Technology'nin, 2025’in ilk çeyreği için 8,5 milyar ila 8,9 milyar dolar arasında gelir tahmini açıklaması dikkat çekti. Şirket hisseleri bu gelişme sonrası vadeli işlemlerde yüzde 14,8 oranında değer kazandı.

OECD'nin küresel büyüme tahminlerini hafif yukarı yönlü revize etmesi de piyasaları etkiledi. ABD'de 2025 yılı için büyüme tahmini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,6'ya çekildi. Türkiye ekonomisine dair büyüme tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,2, 2025 için yüzde 3,1 olarak belirlendi.

Bugün Fed Başkanı Powell’ın yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşmalar da piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Analistler, küresel piyasalarda Powell ve Lagarde’dan gelecek açıklamaların yönlendirici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.150 ve 10.290 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek başlıca veriler ise şu şekilde sıralanıyor:

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 2. çeyrek GSYH

15.30 ABD, dayanıklı mal siparişleri

16.20 Fed Başkanı Powell’ın konuşması

16.30 ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması