Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde

Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 263 bin artarak beklentileri geride bırakırken, Fed'in bu ayki faiz kararına ilişkin kararsızlık gelecek haftaya taşındı. Ülkede, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 72 baz puanla son 22 yılın zirvesinde bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri ise tarım dışı istihdam verisinin ardından yüzde 77'ye geriledi. Powell'ın açıklamalarıyla destek bulan altının ons fiyatı hafta içinde 1.800 doların üzerine çıkmasına karşın, haftanın son gününde kazançlarını kısmen geri verdi ve haftayı yüzde 2,5 kazançla 1.798 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı üç haftalık düşüş eğilimini sonlandırarak geçen hafta yüzde 2,2 artışla 85,9 dolara, bakırın libresi yüzde 2,7 yükselişle 3,73 dolara çıktı.

Lagarde dinlenecek

Avrupa borsalarında geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, bölgede açıklanan enflasyon verileri yavaşlama sinyali verdi. Analistler, Avrupa'daki enflasyon verilerinin ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın pazartesi ve perşembe günü yapacağı konuşmaların öneminin arttığını belirterek, açıklamalarda söz konusu verilerin ardından bankanın ultra şahin duruşunu değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi. Bu hafta pazartesi bölge genelinde hizmet sektörü PMI, salı Almanya'da fabrika siparişleri ve çarşamba Avro Bölgesi'nde büyüme ile Almanya'da sanayi üretimi takip edilecek.