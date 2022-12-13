Küresel piyasaların gözü kulağı ABD enflasyonunda

Ilımlı enflasyon beklentileri pazartesi günü hisse endekslerini yukarı taşırken dolar gelişmiş ülke para birimlerinin çoğunluğuna karşı yatay seyir izliyor.

Enflasyon ve Oracle’ın sağlam bilançosu ile ABD endeksleri pazartesi günü yüzde 1’i aşan yükselişler kaydetti. ABD hisse vadelileri ise bu sabah hafif geriliyor.

Yüksek risk iştahı kısmen Asya Pasifik hisselerine de yansıyor. Hong Kong’un şehri ziyaret eden kişilere üç günlük Kovid izleme tedbirini kaldırması sonrası Hang Seng endeksi artıda. Çin CSI 300 ise olumsuz ayrışıyor.

Bloomberg Dolar Endeksi yatay seyirle 1.267 puan seviyesinde. Gelişen ülke para birimlerimde dolara karşı ılımlı kayıplar yaşanıyor.

Enflasyon verisi öncesi 10 yıllık ABD tahvili getirisi bir baz puan düşüşle yüzde 3,60’a indi. Sam Bankman-Fried’ın tutuklanması sonrası bu sabah kripto para birimlerinde kayıplar gözleniyor.

Bitcoin 17 bin doların üzerinde. Petrol fiyatları yüzde 1’i bulan toparlanma yaşıyor. Brent yüzde 1,1 yükselişle 78,9 dolardan alıcı buluyor.

ABD ENFLASYONUNDA GEVŞEME BEKLENİYOR

ABD’de son 40 yılın en yüksek fiyat artışlarının yaşanmasının ardından Kasım ayında enflasyon verilerinde ılımlılaşma bekleniyor.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi, yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 7,7’den yüzde 7,3’e, aylık tüketici enflasyonunun ise yüzde 0,4’ten yüzde 0,3’e gerileyeceği yönünde. Yumuşamanın çekirdek göstergelere de yansıması bekleniyor. Gıda ve enerji dışı TÜFE’de aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,1 artış açıklanacağı tahmin ediliyor.

Jefferies LLC Başekonomisti Aneta Markowska verinin enflasyonda zirvenin geri kaldığı anlatımını destekleyeceğini belirtirken önümüzdeki birkaç ayın enflasyon görünümü açısından belirsizlikler taşıdığına dikkat çekti.

Ekonomist tahminleri ise son aylarda enflasyonu hafife almış gözüküyor. Son yedi ayın beşinde aylık enflasyon ekonomist tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Buna rağmen birçok alt kalemde de dezenflasyon emareleri görülüyor.

Bloomberg Economics Ekonomisti Anna Wong, arz sıkıntılarının hafiflemesi, stokların eritilmek istenmesiyle yapılan indirimler, faize hassas sektörlerdeki fiyat düşüşleri ve düşük enerji maliyetinin Fed’in enflasyonla mücadelesini desteklediği görüşünde. Wong aralık ayında da enflasyonun benzer bir ılımlı çizgide gerileyeceğini düşünüyor.

Piyasalarda da beklenen resesyon gölgesinde enflasyonun düşeceği beklentisi hakim. Gelecek yılın ortalama enflasyon tahmini göstergesi olarak takip edilen ABD bir yıllık TÜFE endeksli tahvil-normal tahvil getirisi farkı yüzde 2,18 ile mevcut seviyelerden oldukça aşağı bir enflasyonu ima ediyor.

Eğer tahvil piyasası yatırımcıları haklı çıkarsa bu, 2008-2009 finans krizinden bu yana en sert enflasyon düşüşünün yaşanacağı anlamına geliyor.