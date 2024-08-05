Küresel risk algısı CDS'i de vurdu! Tekrardan 300 baz puanın üzerinde

Geçtiğimiz hafta 250 baz puana kadar düşen CDS, küresel risk algısının artmasıyla yeniden yükselişe geçti. Cuma günü 261.59 baz puandan kapanan kredi risk primi, bugün 41 baz puanlık bir artış göstererek 306 baz puana çıktı.

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, X hesabından yaptığı paylaşımda, gelişmekte olan piyasalar bileşik CDS'inin de 155 baz puandan 182 baz puana yükseldiğini belirtti. Altınsaç'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"Risk primimiz 250 baz puana düşmüşken şuanda 300 baz puana yükselmiş durumda. EM bileşik CDS’i de 155 baz puandan 182 baz puana yükseliyor. Dolayısıyla tüm gelişmekte olan ülkelerde bozulma var."

CDS paylaşımının ardından bir paylaşım da TCMB'nin politika faizi gündemi ile ilgili yapan Altınsaç, "Geçmiş hatalarımızı hatırlayalım. Erken faiz indirimleri, geç gelen faiz artırımları. Henüz indirim konuşacak ya da bu yönde beklenti oluşturacak noktada değiliz. Sabırlı ve kararlı şekilde enflasyonla mücadeleye devam etmeye konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.