Küresel servet göçü hacmi 20 milyar euroya yaklaştı
40’tan fazla ofisiyle varlıklı ailelere yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlık hizmeti veren Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, son yıllarda dünyada salgın ve bölgesel gelişmelerin yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık planlamalarına ilgiyi artırdığını açıkladı.
Hamide HANGÜL
Küresel ölçekte büyüklüğün yıllık yaklaşık 20 milyar euroya ulaştığını belirten Demirel, “Varlık seviyesi yükseldikçe insanlar alternatif araçlar içine giriyorlar servetlerini koruyabilmek için” değerlendirmesinde bulundu.
Pasaport sayısı çeşitlendiriliyor
Kendilerinin Türk vatandaşlığı için de danışmanlık verdiklerini, portföylerinde 40’dan fazla program bulunduğunu açıklayan Demirel, “Dünyadaki tüm programları yapıyoruz” dedi. Vatandaşlık programlarına değinen Burak Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: “5 tane Karayip ülkesi var. AB'de Malta'da istisna yöntemlerle vatandaşlık elde etmek mümkün. Direkt bir vatandaşlık programı diyemiyoruz.
Onu dışında Avusturya var, Türkiye vatandaşlık programı var. Ürdün ve Mısır var, vatandaşlık programlarında. Bizim müşteri profilimizde çeşitlendirme yapanlar var. Belli bir rakamın üstündeyse Türkiye'ye gelen yatırımcı profilimiz, onlar 4-5 tane program yapmış oluyor. Yani Malta'ya da Karayiplere de yatırım yapmış oluyor. Bir de yanında Türkiye yapıyor. Onun da sebebi çeşitlendirme amacı taşıyor” diye konuştu.
“Türkiye programı geliştirilmeli”
Türkiye vatandaşlık programında 18 yaşından küçük olan çocuklar, eş, anne ve babanın eklenebildiğini söyleyen Demirel, vatandaşlık programının geliştirilmesi ve daha iyi noktaya getirilmesi gerektiğini vurguladı.
2023’te 300 zengin Türkiye’ye geldi
Servet göçünde geçen yıl dünya rekoru kırıldığını söyleyen Burak Demirel, “Geçen yıl dolar milyoneri 124 bin aile göç etti” dedi. Türkiye’ye ilişkin servet göçüne değinen Demirel, “Türkiye’de servet göçü verilerinde kayda değer bir giriş ya da çıkış söz konusu değil. Geçen yıl başka ülkelerden Türkiye’ye gelen dolar milyoneri sayısı 300 idi. Türkiye’den göç eden milyoner sayısı da 100 civarındaydı. Gelen milyoner sayısı yönünden fark pozitif" dedi.