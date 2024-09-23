Küresel servet göçü hacmi 20 milyar euroya yaklaştı

Hamide HANGÜL

Küresel ölçekte büyüklüğün yıllık yaklaşık 20 milyar euroya ulaştığını belir­ten Demirel, “Varlık seviyesi yükseldikçe insanlar alterna­tif araçlar içine giriyorlar ser­vetlerini koruyabilmek için” değerlendirmesinde bulundu.

Pasaport sayısı çeşitlendiriliyor

Kendilerinin Türk vatandaş­lığı için de danışmanlık verdik­lerini, portföylerinde 40’dan fazla program bulunduğunu açıklayan Demirel, “Dünyada­ki tüm programları yapıyoruz” dedi. Vatandaşlık programla­rına değinen Burak Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: “5 tane Karayip ülkesi var. AB'de Malta'da istisna yöntemlerle vatandaşlık elde etmek müm­kün. Direkt bir vatandaşlık programı diyemiyoruz.

Onu dı­şında Avusturya var, Türkiye vatandaşlık programı var. Ür­dün ve Mısır var, vatandaşlık programlarında. Bizim müşte­ri profilimizde çeşitlendirme yapanlar var. Belli bir rakamın üstündeyse Türkiye'ye gelen yatırımcı profilimiz, onlar 4-5 tane program yapmış oluyor. Yani Malta'ya da Karayiplere de yatırım yapmış oluyor. Bir de yanında Türkiye yapıyor. Onun da sebebi çeşitlendirme amacı taşıyor” diye konuştu.

“Türkiye programı geliştirilmeli”

Türkiye vatandaşlık prog­ramında 18 yaşından küçük olan çocuklar, eş, anne ve ba­banın eklenebildiğini söy­leyen Demirel, vatandaşlık programının geliştirilmesi ve daha iyi noktaya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

2023’te 300 zengin Türkiye’ye geldi

Servet göçünde geçen yıl dünya rekoru kırıldığını söyleyen Burak Demirel, “Geçen yıl dolar milyone­ri 124 bin aile göç etti” dedi. Türkiye’ye ilişkin servet gö­çüne değinen Demirel, “Tür­kiye’de servet göçü verile­rinde kayda değer bir giriş ya da çıkış söz konusu değil. Geçen yıl başka ülkelerden Türkiye’ye gelen dolar mil­yoneri sayısı 300 idi. Türki­ye’den göç eden milyoner sayısı da 100 civarındaydı. Gelen milyoner sayısı yö­nünden fark pozitif" dedi.