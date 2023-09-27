Küresel ticaretin değişen kodları Dış Ticaret Zirvesi’nde tartışılacak

Nilgün ÖZDEMİR

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve katılımıyla Türkiye’de ilk kez STK - üniversite iş birliğinde düzenlenecek zirvede; alanında uzman isimler, tüm boyutlarıyla dış ticaretin geleceğini ele alacak. 18 Ekim’de düzenlenecek olan zirve, İstanbul Kültür Üniversitesi - Ataköy Kampüsü Akıngüç Oditoryumu’nda yapılacak.

Bütün gün sürecek olan zirvede dört oturum gerçekleşecek. Dış Ticaret Zirvesi’nde, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcıları, İhracat Genel Müdürü, Eximbank üst yönetimi, TİM Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreteri gibi konuşmacıların yanı sıra, başarı hikayelerini anlatmak üzere pek çok kamu ve özel sektör üst düzey yöneticisi yer alacak.

Ülkenin en yüksek ihracatını yapan firmalar ile birlikte, en sürdürülebilir, çevreci, inovatif, dijital ve girişimcisi seçilen firmalara da ödül verilecek olan etkinlikle, Türkiye’nin dış ticarette dokuz aylık karnesi değerlendirilirken, dış ticarete makro bir bakış açısı da getirilmiş olacak.

DIŞYÖNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Çınar, ekonomide rahat nefes almanın yolunun dış ticaretten geçtiğini söyleyen Çınar, “Bunun için de tüm çarkların doğru işlemesi gerektiğini söyleyebilirim. Kral çıplak denilmesi gereken yerlerde denilmeli. Bu zirvenin de işte tam bu noktada en samimi şekilde dış ticarette yapılması gerekenleri ortaya koyacağını söyleyebilirim" diye konuştu.