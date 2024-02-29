Küresel vergi anlaşması yürürlüğe girmekte zorlanıyor

Dünyanın en büyük şirketlerini hedef alan küresel vergi anlaşması, ABD ve diğer kilit bölgelerindeki siyasi desteğin azalması nedeniyle yürürlüğe girmekte zorlanıyor.

Financial Times'ın haberine göre, büyük teknoloji gruplarının ve çok uluslu şirketlerin iş yaptıkları yerlerde daha fazla vergi ödemelerini sağlayacak olan ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) tarafından desteklenen reformların ilk "ayağının" yasalaşması, Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle ABD'de durdu. Bu arada gelişmekte olan ülkeler, uluslararası vergi müzakerelerini OECD'den daha fazla etkiye sahip olacakları Birleşmiş Milletler'e kaydırmaya çalışarak uygulama konusundaki görüşmeleri daha da karmaşık hale getirdiler.

Bu faktörlerin yanı sıra anlaşma metninin nihai hale getirilmesinde yaşanan güçlükler, anlaşmanın imzalanması için haziran ayında belirlenen son tarihe yetişme çabalarını tehlikeye atıyor ve G20 maliye bakanları, Brezilya'nın São Paulo kentinde bir araya geldiğinde Avrupa'nın anlaşmayı yeniden canlandırmanın bir yolunu bulma çabalarını hızlandırdı. ABD'nin onayı olmadan, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken asgari vergi tabanı karşılanamayacak. Bu arada, Cumhuriyetçi başkan adaylığı için önde gelen aday ve küresel anlaşmanın sadık bir muhalifi olan eski başkan Donald Trump'ın olası bir seçim zaferi, muhtemelen tüm süreci ortadan kaldıracaktır.

Ekim 2021'de G-20 liderleri, büyük çok uluslu şirketlerin vergiden kaçınmasını engellemeyi amaçlayan yeni bir küresel vergi anlaşmasını sonuçlandırdı. OECD’nin aracılık ettiği ve 137 ülke ve yargı bölgesi tarafından onaylanan anlaşma (toplu olarak bu gruba Kapsayıcı Çerçeve veya IF adı veriliyor) on yıllardır yapılan en önemli küresel vergi reformunu temsil ediyor.

Diğer özelliklerin yanı sıra, "IF anlaşması,” çok uluslu şirketlerin fiziksel konumuna bakılmaksızın yeni vergilendirme hakları ve en büyük çok uluslu şirketler için yüzde 15 oranında yeni bir küresel asgari kurumsal gelir vergisi getiriyor.