Kuru yemiş sektöründe yılbaşı hazırlığı

23 Aralık 2017

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, Türk halkının severek tükettiği kuru yemişte pazarın yılbaşı yaklaştıkça hareketlendiğini, firmaların ürünlerini rafa yetiştirme çabasında olduğunu ifade etti.

Kuru yemiş tüketiminin özellikle yılbaşı öncesi en üst noktaya ulaştığına işaret eden Karaman, tüketimde yer fıstığı, leblebi ve ay çekirdeğinin ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Leblebide, nohut üretimindeki azalmanın etkisiyle önceki yıla göre yüzde 20 fiyat artışı olduğunu, aynı nedenle Antep fıstığının da yüzde 30'a varan zamlandığını aktaran Karaman, ithal ürünlerde de yüzde 14'lük farkın fiyatlara yansıdığını dile getirdi.

Fındıkta ise toptan piyasada görülen düşüşün henüz perakendeye yansımadığına dikkati çeken Karaman, "Çerezlik ürünlerin genelinde enflasyon oranında bir artış oldu. Ancak yılbaşı dolayısıyla bir fiyat artışı söz konusu değil. Nohut, kabak, Antep fıstığı ve incirde üretimin yüksek olması halinde fiyatların normale dönmesini umut ediyoruz." dedi.

Yılbaşında Antep fıstığı, fındık ve bademin yoğun talep gördüğünü, yıl genelinde ise çerez tabağının kuru yemiş fiyatlarına göre değişkenlik gösterdiğini anlatan Karaman, "İnsanların çerez için ayırdıkları bir bütçe var. Örneğin 20 liralık alıyor, bu karışımın içinde hangi kuru yemişlerin olacağını ise fiyatlar belirliyor" diye konuştu.

Sektörün yıllık iç pazar büyüklüğünün 9,6 milyar lira olarak tahmin edildiğini kaydeden Karaman, "Sektör, yıllık cironun 1,1 milyar lirasını aralık ayında elde ediyor, bunun 375 milyon liralık bölümü ise sadece yılbaşından kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Bayram ve yılbaşı etkisi

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ise leblebi ve ay çekirdeği üretiminde önemli paya sahip kentten yılbaşı öncesi kuru yemiş sevkiyatında artış yaşandığını belirtti.

Misafir ağırlama kültürünün vazgeçilmezi olan kuru yemişte bayram ve yılbaşı gibi özel günlerde tüketimin arttığını kaydeden Tefenlili, en yüksek satış rakamlarının ise aralık ayında yakalandığını söyledi.

Tefenlili, bazı ürünlerde fiyat artışları olsa da son 2-3 ayda fiyatların durulduğunu, artan talepten kaynaklanan bir zammın söz konusu olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA