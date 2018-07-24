Kurul ve ofislere yapılacak atamalar için geri sayım başladı

24 Temmuz 2018

CANAN SAKARYA

ANKARA - Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak olan kurul ve ofislere yapılacak atamaların bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ziyareti öncesinde tamamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25-27 Temmuz’da Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenecek BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne daha sonra da 28 Temmuz’da Zambiya’ya resmi ziyarette bulunacak. Bu nedenle Erdoğan’ın kurul ve ofislere atanacak isimler konusunda yapılan çalışmalara bu hafta son noktayı koyacağı ve atamaların gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanının başkanı olacağı 3 üyeden oluşacak kurullarda, Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirecek. Erdoğan, Azerbaycan seyahati sırasında kurulların nasıl çalışacağına ilişkin bilgi verirken, kurullarda bir vekilinin olacağını, kendisinin katılmadığı toplantıları kendisi adına yöneteceğini ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunacağını belirterek, “Zaten her gün çalışan kurul değil. İcabında haftada bir gün iki gün gelecekler. Ama başkan sürekli Ankara’da olacak. Kurulların ilgi alanları daha çok bakanlıklarla paralellik arz eden konular olacak. Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’nun hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile hem İçişleri Bakanlığı ile ilişkisi olacak” bilgisini vermişti.

Deneyimli isimler gelecek

Politika ve strateji geliştirecek olan 9 kurul ile 4 ofiste eski bakanlar ve milletvekilleri, Cumhurbaşkanının danışmanları, başarılı bürokratların yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından isimlerin de görev alacağı belirtiliyor. Kurullar, ofisler ve başkanlıklara atanması beklenen isimler arasında eski Maliye Naci Ağbal’ın, Bütçe ve Strateji Başkanlığına getirilmesine kesin gözüyle bakılırken, Cumhurbaşkanı Danışmanlarından Mustafa Akış, Mehmet Uçum, İbrahim Saraçoğlu, Prof. Dr. Gülnur Aybet, Davut Kavranoğlu’nun kurul ve ofislerde yer alabilecek isimler arasında sayılıyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu oluşturuldu. Kurullar, Cumhurbaşkanı tarafından alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirecek, geliştirilen politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülenler hakkında gerekli çalışmaları yapacak, küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika önerileri geliştirecek. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulan 4 ofisi ise Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi oluşturuyor.

Bakan yardımcılıklarına yeni atamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılıklarına yapılan atamalar, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları olarak görevlendirildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılıkları için de Fatma Varank, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Mücahit Demirtaş görevlendirildi. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararınca Karayolları Genel Müdürlüğü’nde (KGM) Genel Müdürü İsmail Kartal görevden alınırken, yerine Abdulkadir Uraloğlu getirildi. Uraloğlu, KGM İzmir Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.