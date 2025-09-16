Kurultay davası ertelendi piyasalar nefes aldı

Türkiye’de yerli ve yaban­cı yatırımcıların da yakın­dan takip ettiği Cumhu­riyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava, dün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. An­cak mahkeme, kararı açıklama­dı. Duruşma 24 Ekim 2025 tari­hine erteledi. Siyasi belirsizliğin kısmen ötelenmesi, piyasalarda güçlü bir rahatlama etkisi yarat­tı. Borsa İstanbul’da BIST 100 en­deksi karar sonrası yüzde 6 artı­ya geçti. Gün içinde 11 bin puana merdiven dayayan endeks, karşı­sında bankacılık endeksinde de yüzde 6’nın üzerinde toparlanma gerçekleşti. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken en çok ka­zandıran yüzde 9 ile finansal kira­lama faktoring oldu. Yatırımcılar bu tabloyu, belirsizliğinde ötelen­mesinde kısa vadeli bir ‘rahatla­ma fırsatı’ olarak gördü.

Kur hafif düştü ons altın paralel

Döviz ve altında da hareketli­lik hafif de olsa gün içinde sür­dü. Karar öncesinde 41,38 liraya kadar çıkan dolar, kapanışa doğ­ru 41,30 liranın altında seyretti. 52 haftalık zirve 41,50 lira sevi­yesindeydi. Euro/TL tarafında da baskı hafif oldu. Açılışta 48,57 olan euro, karar sonrasında 48,53 lira seviyesine gerilese de günü 48,60 liranın altında kapattı. Al­tın fiyatları ise küresel hareket­lerin de etkisiyle paralel seyretti. Dün piyasaların açıldığı saatte 3 bin 673 dolar seviyesindeki se­yir Türkiye piyasalarının kapan­masına yakın 3 bin 700 doların üzerinde seyretti. Gram altın ise 4 bin 900 liranın altında kapandı.

TL swap faizlerinde de dü­şüş eğilimi de dikkat çekti. 1 haf­ta vadeli TL swap faizi kararın ardından yüzde 33,56 seviyesi­ne geriledi. Bu tablo, yabancı ya­tırımcıların kısa vadeli fonlama maliyetlerinde rahatlama sinyali verdi. Aynı zamanda Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) sabah saatlerinde 264,70 puan se­viyesindeydi. Karar sonrasında 253,4 puan ile 4 Mart 2025’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Yatırımcının gözü 24 ekimde

Ekonomistler de davanın ertelenmesinin kısa vadede siyasi risk algısını azalttığını belirtti. CHP kurultay sürecine ilişkin olası iptal kararlarının ötelenmesi, yatırımcıların ‘en kötü senaryoyu’ şimdilik masadan kaldırmasına yol açtı. Bu durum özellikle bankacılık sektörü hisselerine güçlü alım getirdi. Karar öncesinde BIST endeksinde davadan çıkacak olumsuz bir sonuç piyasalarda fiyatlanmaya başlamıştı. Uzmanlar, BIST 100’de 10 bin 800 puan seviyesi kritik eşik olarak öne çıktığını paylaşıyor. Direnç ise 11 bin puan olarak paylaşılıyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalması, yükselişin devamı açısından önemli bir sinyal kabul edildi. Öte yandan siyasi takvimin ekim ayında da yeniden hareketleneceği beklentisi de mevcut. Ancak analistler, bu tür siyasi-hukuki gelişmelerin piyasa etkilerinin genellikle sınırlı ve geçici olduğuna dikkat çekiyor. Önümüzdeki süreçte borsanın yönünü dava sürecinin seyri, Merkez Bankası’nın para politikaları, enflasyon görünümü ve küresel ekonomik koşullar belirleyecek. İçeride şimdilik 24 ekim kararı bekleniyor.