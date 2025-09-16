Kurultay davası ertelendi piyasalar nefes aldı
Türkiye’de yerli ve yabancı yatırımcıların da yakından takip ettiği Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava, dün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Ancak mahkeme, kararı açıklamadı. Duruşma 24 Ekim 2025 tarihine erteledi. Siyasi belirsizliğin kısmen ötelenmesi, piyasalarda güçlü bir rahatlama etkisi yarattı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi karar sonrası yüzde 6 artıya geçti. Gün içinde 11 bin puana merdiven dayayan endeks, karşısında bankacılık endeksinde de yüzde 6’nın üzerinde toparlanma gerçekleşti. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken en çok kazandıran yüzde 9 ile finansal kiralama faktoring oldu. Yatırımcılar bu tabloyu, belirsizliğinde ötelenmesinde kısa vadeli bir ‘rahatlama fırsatı’ olarak gördü.
Kur hafif düştü ons altın paralel
Döviz ve altında da hareketlilik hafif de olsa gün içinde sürdü. Karar öncesinde 41,38 liraya kadar çıkan dolar, kapanışa doğru 41,30 liranın altında seyretti. 52 haftalık zirve 41,50 lira seviyesindeydi. Euro/TL tarafında da baskı hafif oldu. Açılışta 48,57 olan euro, karar sonrasında 48,53 lira seviyesine gerilese de günü 48,60 liranın altında kapattı. Altın fiyatları ise küresel hareketlerin de etkisiyle paralel seyretti. Dün piyasaların açıldığı saatte 3 bin 673 dolar seviyesindeki seyir Türkiye piyasalarının kapanmasına yakın 3 bin 700 doların üzerinde seyretti. Gram altın ise 4 bin 900 liranın altında kapandı.
TL swap faizlerinde de düşüş eğilimi de dikkat çekti. 1 hafta vadeli TL swap faizi kararın ardından yüzde 33,56 seviyesine geriledi. Bu tablo, yabancı yatırımcıların kısa vadeli fonlama maliyetlerinde rahatlama sinyali verdi. Aynı zamanda Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) sabah saatlerinde 264,70 puan seviyesindeydi. Karar sonrasında 253,4 puan ile 4 Mart 2025’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Yatırımcının gözü 24 ekimde
Ekonomistler de davanın ertelenmesinin kısa vadede siyasi risk algısını azalttığını belirtti. CHP kurultay sürecine ilişkin olası iptal kararlarının ötelenmesi, yatırımcıların ‘en kötü senaryoyu’ şimdilik masadan kaldırmasına yol açtı. Bu durum özellikle bankacılık sektörü hisselerine güçlü alım getirdi. Karar öncesinde BIST endeksinde davadan çıkacak olumsuz bir sonuç piyasalarda fiyatlanmaya başlamıştı. Uzmanlar, BIST 100’de 10 bin 800 puan seviyesi kritik eşik olarak öne çıktığını paylaşıyor. Direnç ise 11 bin puan olarak paylaşılıyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalması, yükselişin devamı açısından önemli bir sinyal kabul edildi. Öte yandan siyasi takvimin ekim ayında da yeniden hareketleneceği beklentisi de mevcut. Ancak analistler, bu tür siyasi-hukuki gelişmelerin piyasa etkilerinin genellikle sınırlı ve geçici olduğuna dikkat çekiyor. Önümüzdeki süreçte borsanın yönünü dava sürecinin seyri, Merkez Bankası’nın para politikaları, enflasyon görünümü ve küresel ekonomik koşullar belirleyecek. İçeride şimdilik 24 ekim kararı bekleniyor.