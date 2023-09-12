Kuveyt Türk'ten okula dönüş kampanyası

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, yeni nesil kredi kartı Sağlam Kart'ın eğitim ve sağlık harcamalarına vade farksız 5 taksit özelliğini 2017'de müşterileriyle buluşturmuştu. Kuveyt Türk, Sağlam Kart'a, 2022'de "vade farksız sonradan taksitlendirme" özelliğini ekledi. Sağlam Kart ile tüm eğitim ve sağlık harcamalarına sınırsız sayıda 5 taksit desteğini sürdüren Kuveyt Türk, yasal mevzuata ve bankacılık düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla diğer sektörlerde müşterilerine ayda 3 defa 15 bin TL'ye kadar vade farksız sonradan 5 taksit imkanı sunarak müşterilerinin tüm ihtiyaçlarında yanlarında yer alıyor.

1000 TL'ye 5 taksit imkanı sunuyor

Kuveyt Türk, eylül ve ekimi kapsayacak şekilde Sağlam Kart ile okula dönüş kampanyası başlatarak veli ve öğrencilerin yüzünü gülümsetiyor. Kuveyt Türk, Sağlam Kart kullanıcılarına 1.000 TL'ye varan Altın Puan kazanma fırsatı ve vade farksız sonradan 5 taksit imkanı sunuyor. Kuveyt Türk müşterileri, Sağlam Kart ile tek seferde yaptıkları 750 TL ve üzeri eğitim harcamasında 75 TL olmak üzere 4 farklı işlemde toplamda 300 TL Altın Puan kazanıyor. Sağlam Kart kullanıcıları, tek seferde yaptıkları her 750 TL ve üzeri giyim alışverişinde 75 TL olmak üzere 4 farklı işlemde toplamda 300 TL Altın Puan kazanıyor.

Sağlam Kart, e-ticaret harcamalarında ise her 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL olmak üzere 2 farklı işlemde toplamda 200 TL Altın Puan kazandırıyor. Ayrıca, kampanya döneminde görüntülü görüşmeyle Kuveyt Türk Mobil'den müşteri olup sonrasında Sağlam Kart alan müşteriler, 200 TL ve üzeri ilk harcamalarına 200 TL Altın Puan kazanacak.

Okula dönüş kampanyasından elde edilen Altın Puanlar, ilk ekstre kesim tarihinde altına dönüştürülerek müşterilerin hesabına aktarılacak ve müşteriler diledikleri zaman TL'ye çevirebilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin eğitim için "ONAY EGITM", giyim için "ONAY GIYIM" ve e-ticaret için "ONAY ETIC" yazıp 2848’e SMS göndermesi yeterli oluyor.