Kuyumcular da altın tahvili ihracına talip

05 Ekim 2017

Değeri 100 milyar doları bulan yastık altındaki altını ekonomiye kazandırmak için Hazine Müsteşarlığı tarafından uygulamaya konulan, 6 Ekim'e kadar sürecek altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı programına kuyumcular da talip.

En çok tercih edilen yatırım araçlarından altının yastık altında saklanması nedeniyle reel ekonomiye katkı sağlayamadığını ifade eden Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, "Ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir şeye biz de 'evet' deriz ancak uygulamanın kuyumcular üzerinden yapılmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.

Uygulama kapsamında, yatırımcılar tarafından Ziraat Bankası şubelerine getirilecek 22 ve 24 ayar Cumhuriyet ziynet ve sikke altınların, darphane altınlarının, külçe altınların ve 22 ayar bilezik, kolye gibi takıların kabul edilebileceğine dikkati çeken Çavuşculu, "Kuyumculuk sektörü olarak bugüne kadar hükümetin ekonomiye katkı sağlayacak hizmetlerini her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Uygulama kuyumcular üzerinden yapılmalı"

Bankaların altın alımıyla ilgili uzmanlığının bulunmadığını ve altınların ekonomiye kazandırması amacıyla finans kuruluşlarının altın topladığı günlerde pek çok tüketicinin altının has miktarının doğru tespit edilmemesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını savunan Çavuşculu, şunları kaydetti:

"Yeni sistemde tüketici mağdur edilmeyecek. Altınlar, Hazine garantisinde devletin kasasına girecek. Devlet tarafından muhafaza edilecek, A, B, C bankalarının olmadığı bir sistemden bahsediyoruz. Ülke ekonomisi için olan bir şeye olumsuz bakmamız mümkün değil. Ekonominin iyiye gitmesini istiyoruz, zira hepimiz aynı gemideyiz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir şeye biz de 'evet' deriz ancak uygulamanın kuyumcular üzerinden yapılmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyiz."

Çavuşculu, yalnızca Ziraat Bankası aracılığıyla toplanacak altınların Merkez Bankasına emanet edileceğine işaret ederek, altına dayalı kira sertifikası ve altın tahvilinin vatandaşa sağlayacağı getirinin uygulama süreci içinde netlik kazanacağını ifade etti.

Uygulamada aracı tek banka Ziraat Bankası olacak

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim'de başlayan 4 ayrı ihraç programı çerçevesinde, 81 ilde, 245 ilçede Ziraat Bankasının 331 şubesinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri sürüyor.

Altın tahvili ihracında merak edilenler

Kaynak: AA