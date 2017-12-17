Kuyumculukta yedi mesleğin standardı belirlendi

17 Aralık 2017

Faaliyetine 2006ʹda başlayan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından, meslek standartlarının belirlenmesi ve çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi verilmesi çalışmaları devam ediyor.

Bugüne kadar çeşitli mesleklerde bilgi ve becerisiyle yeterliliğini ispatlayan toplam 261 bin çalışana mesleki yeterlilik belgesi veren kurum, aşçıdan figürana, kasaptan güzellik uzmanına kadar 754 mesleğin de standardını belirledi.

Son olarak İstanbul Ticaret Odası tarafından standardı hazırlanan kuyumculuk sektörüyle ilgili dökümcü (seviye 4), mıhlayıcı (seviye 4), modelci (seviye 4), obje imalatçısı (seviye 4), sadekar (seviye 5), seri üretim elemanı (seviye 4) ve yüzey işlemcisi (seviye 4) mesleklerinin standardını belirleyen MYK, böylece ulusal meslek standardı saptanan meslek sayısını 761'e yükseltti.

"Yıllık sınav kapasitemizi 2 milyona yükselttik"

MYK Başkanı Adem Ceylan yaptığı açıklamada, kurum olarak mesleklerin standardını belirleme ve çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırma faaliyetlerine yoğun bir tempoda devam ettiklerini söyledi.

Başta "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alanlar olmak üzere tüm mesleklerin standardını belirlemeyi hedeflediklerini belirten Ceylan, bu kapsamsa birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütüyle protokoller imzaladıklarını anımsattı.

Ceylan, uluslararası akreditasyonu olan 104 sınav ve belgelendirme kuruluşunu yetkilendirdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında yetkilendirdiğimiz sınav ve belgelendirme kuruluşlarıyla yıllık sınav kapasitemizi 2 milyona yükselttik. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda insan kaynağımızın mesleki yeterlilik bilincine ve belgesine sahip olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak kuyumculuk sektöründeki yedi mesleğin ulusal meslek standardının belirlenmesi de bu kapsamda attığımız önemli bir adım."

"Sektörümüz 'kıymetli maden ve mücevher' olmalı"

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu da kuyumculuk ve mücevher sektörünün ülke ekonomisinde önemli katma değer sağladığını belirterek, sektörün 2023 ihracat hedefinin 20 milyar dolara yakın olduğunu vurguladı.

Kuyumculuk sektörünün ince işçilik, kalite ve standart gerektirdiğini ifade eden Çavuşculu, "Bu manada sektörümüzdeki yedi mesleğin standardının belirlenmesini önemsiyoruz. Benim de yer aldığım çalışmalar neticesinde ulusal meslek standardı belirlenen bu mesleklere yakın zamanda değerli taş uzmanlığının da ekleneceğini duyurmak isterim." dedi.

Çavuşculu, kuyumculuğun MYK'nın "maden, madeni eşya ve makina sektörü komitesi"nde yer aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kuyumculuğun, hurdacı, sobacı ve demirci gibi mesleklerle aynı sektörde yer alması sektörümüzün talep ve beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Kuyumcuların iştigal ettiği sektörün 'kıymetli maden ve mücevher' olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde atılacak adım hem kuyumculuk sektörüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA