Labubu çılgınlığı büyüyor! Satış gelirleri rekor seviyelere ulaştı: Yıl sonunda 4 milyar doları geçebilir

Son zamanlarda popülerliği hızla artan Labubu oyuncaklar, elde ettiği gelirle de dikkat çekiyor. Yılın ilk altı ayında yaklaşık 670 milyon dolar gelir elde edildiği öğrenildi. Yıl sonunda bu rakamın 4 milyar doları aşması bekleniyor.

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan Labubu, Çin merkezli Pop Mart şirketi tarafından üretildi. "The Monsters" adlı serinin bir parçası olan oyuncaklar, sivri kulakları ve "ürkütücü ama tatlı" gülümsemesiyle dikkat çekiyor.

Net kârını yüzde 400 artırdı

2025'in ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıklayan Pop Mart, şirketin Labubu oyuncaklardan yılın ilk yarısında yaklaşık 670 milyon dolar gelir elde etti.

Labubu oyuncaklardan 2025 yılında net kârını yüzde 400 artıran şirketin satışlarının yıl sonunda 4 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Labubu oyuncak nedir?

Mitolojik karakterlerde esinlenerek tasarlanan büyük gözleri ve sivri kulaklarıyla dikkat çeken Labubu oyuncaklar kısa sürede tüm dünyada popüler hale geldi. Satışları, Barbie ve Hot Wheels gibi büyük oyuncak markalarını bile geride bıraktı.

Bu oyuncaklar "kör kutu" (blind box) sistemiyle satışa sunuluyor. Söz konusu satışla alıcı kutuyu açana kadar hangi oyuncağın çıkacağı bilinmiyor.

Labubu çılgınlığına kısa sürede ünlüler de dahil oldu. Rihanna, David Beckham, Kim Kardashian, Paris Hilton, gibi ünlüler bu oyuncaklarla kameralara yakalandı.

Çoğu ünlünün lüks çantalarında oyuncak anahtarlık olarak kullanılan Labubu'ların, telefonlara takılabilen versiyonlarının da piyasaya sürüleceği öğrenildi.