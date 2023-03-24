Lagarde: Enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirmeye kararlıyız

Bloomberg kaynaklarına dayandırılan habere göre Lagarde Cuma günü Brüksel'de ekonomik ve parasal konuların tartışıldığı AB liderleri toplantısında konuştu. AMB Başkanı güçlü düzenleyici rejim nedeniyle sektörün ayakta kaldığını, bankacılık birliği için planları tamamlama zamanının geldiğini söyledi.

Enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmeye kararlı

Kaynaklar Lagarde’ın fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasında bir seçim olmadığını ve AMB'nin enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmeye kararlı olduklarını söylediğini kaydetti.

Silicon Valley Bank'ın iflası ve Credit Suisse'in geçen hafta sonu acil olarak kurtarılması yatırımcıları sarsmış ve Avrupa banka hisseleri Cuma günü Deutsche Bank'ın yaşadığı 15'lik değer kaybıyla kadar geriledi.

Harekete geçmeye hazırız

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel Cuma günü ayrıca, 2008 mali krizinden bu yana düzenleyici alanda yaşanan ilerlemeyi överken, politika yapıcıların kargaşanın daha da alevlenmesi durumunda harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Nagel, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Merkez bankaları spekülasyon yapmakla ünlü değildir, ancak son iki hafta içinde kendimize özgü iki olayla karşı karşıya kaldık. Gördüğüm, bu olayların sorumlu makamlar tarafından çözüldüğüdür” ifadelerini kullandı.

2008'den sonra uygulanan katı likidite kurallarına uyması gerekiyor

Bu haftanın başlarında Lagarde, tüm bankaların 2008'den sonra uygulanan katı likidite kurallarına uyması gerektiğini söyledi. Christine Lagarde Avrupalı ​​milletvekillerine AB'deki 2 bin 200 bankanın, yalnızca 14 ABD bankasına kıyasla sözde likidite karşılama oranına uyduğunu söyledi.

Kaynaklar, AB'nin Basel çerçevesini tüm blokta uygulamaya karar verdiğini ve Lagarde'nin Cuma günü liderlere düzenleyici standartlarını iyileştirmek için sürekli çalışmaları gerektiğini söylediğini belirtti.