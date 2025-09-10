Larry Ellison'un serveti bir günde 70 milyar dolar arttı! Elon Musk'a rakip oldu

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Oracle CEO'su Larry Ellison'un net serveti şirketin beklentileri aşan çeyreklik sonuçlarının ardından yükselen hisse senetlerinin etkisiyle bir günde 70 milyar dolar arttı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre bu artışın ardından Ellison'un net serveti 364 milyar dolara yükselerek Musk'ın servetine yaklaştı. Tesla CEO'su Elon Musk'ın serveti 384 milyar dolar değerinde.

Eğer Ellison'un kazancı çarşamba günü piyasa açılışında da korunursa, bu artış endeks tarihindeki en büyük tek günlük artış olarak kayda geçecek.

Musk geçtiğimiz yıl birincilik koltuğunu geri almıştı

Musk, 2021 yılında ilk kez dünyanın en zengin kişisi oldu ancak daha sonra bu unvanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ve LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı .

Geçen yıl unvanı geri alan Musk şu anda 300 günden fazla bir süredir bu unvanı elinde tutuyor.

1999'dan bu yana görülen en büyük günlük yükseliş

ABD merkezli teknoloji şirketi Oracle'ın çeyreklik sonuçlarındaki bulut altyapısı işine yönelik agresif büyüme öngörüsünün etkisiyle hisseler mesai sonrası işlemlerde yüzde 26'dan fazla yükseldi.

Bu, şirket için 1999'dan bu yana görülen en büyük günlük yükseliş oldu.

Oracle hisseleri, salı günkü kapanışa kadar yıl başından bu yana yüzde 45 yükseldi.