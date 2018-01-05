ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Lastik ithalatında soruşturma önlemsiz kapatıldı

İthalatta korunma önlemleri kapsamında otomobil, kamyon gibi araçların lastiklerinin ithalatıyla ilgili yürütülen soruştur önlemsiz olarak kapatıldı.

Lastik ithalatında soruşturma önlemsiz kapatıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ANKARA(DÜNYA)-Ekonomi Bakanlığı, ithalatta korunma önlemleri kapsamında otomobil, kamyon gibi araçların lastiklerinin ithalatıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle aldığı kararla önlemsiz olarak kapattı.

Tebliğ kapsamındaki ürünler şunlar; 4011 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan bazı, otomobil, otobüs, kamyon, tarım ve orman makinelerinde kullanılan lastikler, yapı, madencilik ve elleçlemede kullanılan lastikler.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.