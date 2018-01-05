Lastik ithalatında soruşturma önlemsiz kapatıldı
İthalatta korunma önlemleri kapsamında otomobil, kamyon gibi araçların lastiklerinin ithalatıyla ilgili yürütülen soruştur önlemsiz olarak kapatıldı.
ANKARA(DÜNYA)-Ekonomi Bakanlığı, ithalatta korunma önlemleri kapsamında otomobil, kamyon gibi araçların lastiklerinin ithalatıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle aldığı kararla önlemsiz olarak kapattı.
Tebliğ kapsamındaki ürünler şunlar; 4011 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan bazı, otomobil, otobüs, kamyon, tarım ve orman makinelerinde kullanılan lastikler, yapı, madencilik ve elleçlemede kullanılan lastikler.