Lavanta tutkusu ile yazılan bir başarı hikayesi: Lavandist

Son yılların gelişen yatırım pazarlarından birini lavanta üretimi oluşturuyor. Dünyada iki önemli türde lavandin ve lavander olarak üretimi yapılan lavanta, parfümeri, gıda, kozmetik, sağlık, aroma-terapi, peyzaj gibi geniş alanlarda kullanılıyor.

Dünya lavanta pazarının toplam gelir ve hacim genişliğinde ilk sırada Avrupa'da yer alıyor. İlaç, gıda, içecek endüstrilerinin lavanta yağı talebi ile oluşan düzenli tedarikçiler, üreticilerin de sayısının artmasına neden oluyor.

Beyaz yakadan girişimciliğe geçiş

Ülkemizde de yükselen yatırım ivmelerinden biri olan lavanta tarımı yapan Osman Tugay aynı zamanda Lavandist markasının da kurucusu.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Tugay, tekstil sektöründe profesyonel hayatına başladı. Yirmi beş sene tekstil sektöründe çalıştıktan sonra çevre konularında danışmanlık yaptı. Toprak Dede olarak tanınan Hayrettin Karaca’yla birlikte de çalıştı.

Yeni nesil tarımla eskiden beri ilgilenen Osman Tugay, lavanta ekimi ile beyaz yakadan girişimci kimliğine geçiş yaptı ve 2020 yılında eşi Şengül Tugay ile birlikte Lavandist markasını kurdu. Yetiştirdikleri lavantaların yanı sıra, lavanta yağı elde edilen distilasyon tesisi de kurdular ve lavanta yağı damıtımının bu ünitede yapılmasını sağladılar.

Buradan elde edilen yağla, Tugay çifti dermatolojik testlerden geçmiş kozmetik bakım ürünlerini, “Lavandist” adı ile kendi on-line satış kanalları olan lavandist.com üzerinden sunuyorlar. Osman Tugay, lavantanın yolunda kat edilmiş başarı hikâyesini “lavanta” ve “lavantalı ürünleri” merkeze koyan seçkin bir buluşmada, Monik İpekel’in yanı sıra pek çok seçkin davetli ve basın mensubuna tanıttı.

Yeni Nesil Tarımda Stratejik Marketing grubunu oluşturan Beze Grup Kurucu Başkanı Bengü Bilik, Atölye Puzzle Sahibi Aslı Levent ve Gazeteci Ayşe Dural tarafından düzenlenen toplantının ev sahipliğini ise Liv Hospital üstlendi.

Lavandist Sülfatsız Şampuan

Toplantıda Osman Tugay, Lavandist Lavanta Sülfatsız Şampuan’ın markanın en yeni ürünü olduğunu belirterek, “Markamızın yeni ürünü Sülfatsız Şampuan, diğer ürünlerimiz gibi kadın erkek herkesin kullanabilmesi için üretildi. Lavandist Sülfatsız Şampuan, özel olarak geliştirilmiş formülü ile saç ve saç derisinin besin eksikliklerinin giderilmesine yardımcı oluyor” dedi. “Lavanta yağından anlayan birinin yağ kalitesiyle ilgili soracağı ilk soru kafur oranının ne kadar olduğudur.

Bu oran da Avrupa Farmakope’sine göre maksimum %1,2’dir” diyen Tugay, Lavandist Lavanta Yağın’nın kafur oranın ise bu orandan çok daha düşük, %0,13 olduğunu vurguladı. “Analiz raporu olmayan lavanta yağları güvenli değildir. Bu yüzden hiçbir üretici yağının kalitesini ispattan birkaç yüz liralık analiz maliyeti için kaçınmamalıdır. Üreticinin yapacağı tek şey üniversitelerin laboratuvarlarında ve akredite laboratuvarlarda yağlarının analizlerini yaptırmasıdır. Bizim yağımız da bir üniversitenin laboratuvarından alınmış analiz raporuna sahip olduğu için güvenle kullanılabilir” dedi.

Distilasyon çok önemli

Osman Tugay bölgelerinde lavanta tarımı gibi distilasyon ünitelerinin dağınık ve uzak olması sebebiyle, planladıkları distilasyon yatırımını bir sene öne çekerek 2021 senesinde yaptıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Distilasyon ünitesinin varlığı lavanta köyü olmak için çok önemli bir adımdı. Böylece yakın çevremizdeki üreticilerin lojistik ve hasadı planlama ile ilgili zorlukları çözüldü. Tesisimiz İstanbul Avrupa yakasındaki üreticilere kabul edilebilir uzaklıktadır ve kapasitemiz yettiğince hizmet vermekteyiz. Distilasyonun bir diğer ve önemli faydası civar üreticilerle tanışma ortamı sağlamasıdır.

Osman Tugay: Distilasyon ünitesinin varlığı lavanta köyü olmak için çok önemli bir adımdı. Böylece yakın çevremizdeki üreticilerin lojistik ve hasadı planlama ile ilgili zorlukları çözülmüş oldu. Tesisimiz İstanbul Avrupa yakasındaki üreticilere kabul edilebilir uzaklıktadır ve kapasitemiz yettiğince hizmet vermekteyiz.

Lavandist Sülfatsız Şampuan hakkında

Markanın yeni ürünü Lavanta Sülfatsız Şampuan'ın kadın erkek herkesin kullanabilmesi için üretildiğini söyleyen Osman Tugay, "Lavanta renkli ve lavanta kokulu Lavandist Sülfatsız Şampuan, tüm saç tipleri için uygun olduğu gibi, özel olarak geliştirilmiş formülü ile saç ve saç derisinin besin eksikliklerinin giderilmesine yardımcı oluyor. Formülünde yer alan argan, biotin, niacin, panthenol, jojoba ve buğday proteini sayesinde saçlı deriyi ve saçları besliyor, arındırıyor, nemlendiriyor" şeklinde konuştu.