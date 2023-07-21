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Limak ve Alpha Dhabi Holding iş birliği yaptı

BAE şirketi Alpha Dhabi Holding ile Limak arasında, Türkiye ve BAE’de sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek Mutabakat Anlaşması (MoU) imzalandı.

Dünya Gazetesi
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Anlaşma, aralarında inşaat, kalkınma, altyapı, enerji ve turizm sektörlerinin de bulunduğu farklı sektörlerde ortak girişimlerin kurulmasını hedefliyor. Limak Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “İş birliği ile şirketlerimiz karşılıklı portföylerini genişletme imkanı bulurken, diğer yandan depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve rehabilitasyonu ile halklarımız arasında daha güçlü sosyal ve kültürel yakınlaşma sağlayacak” dedi.