Lirada düşüş beklentisi artıyor

Bloomberg’in haberine göre yabancının TL’ye erişim maliyetini gösteren Londra’da swap piyasasında TL’de gecelik faiz oranı yüzde 191’e yükseldi. Wall Street bankaları da seçimlerin sonucu ne olursa olsun, hükümetin piyasa üzerinde uyguladığı kontrol çabalarına atıfta bulunarak, lirada önemli bir zayıflama olasılığına işaret etmeye başladı.

Geçtiğimiz iki yılda sert değer kaybederek rekor düşük seviyelere ulaşan lira, bugün öğlen saatlerinde dolar karşısında 19.37 seviyesine geriledi. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, lira-ABD doları çiftinin gecelik vadeli getirisinin Pazartesi günü %191’e çıkarak 21 Mart’tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla offshore fonlama maliyeti fırladı.

JPMorgan analistleri geçen hafta yayınladıkları bir notta, seçimlerden sonra Dolar/TL’nin “yükselen oynaklığın ortasında” 25 seviyesine kadar yükselebileceğini söyledi.