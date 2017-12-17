Lisanslı depo kullanıcılarına kolaylık

17 Aralık 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, lisanslı depoculuk sistemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lisanslı depoculukta ortaya çıkabilecek mudi zararlarını tazmin etmek amacıyla, lisanslı depo işletmelerinin depolama kapasitesinin ürün rayiç bedelinin asgari yüzde 15'i oranında teminatı Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu'na vermesi gerektiğini aktaran Bakan Tüfenkci, bugüne kadar teminat olarak banka teminat mektubu ve gayrimenkul rehininin kabul edilebildiğini bildirdi.

Tüfenkci, kefalet sigortasının hukuki altyapısının oluşması ve uygulamasının gelişmeye başlamasıyla birlikte, lisanslı depo teminatı olarak kabul edilebilecek teminat türleri arasına kefalet sigortasının da dahil edilmesi için yaptıkları çalışmanın tamamlandığını ifade etti. 5 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kefalet sigortasının, lisanslı depo teminatı olarak kabul edilebilecek teminat türlerinden biri haline getirildiğini belirten Tüfenkci, "Lisanslı depo kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak. Lisanslı depo kurucularının teminat verme zorunluluklarının yerine getirilmesinde alternatif bir teminat getirdik." açıklamasında bulundu.

Şirketler için uygulamada kolaylık

Lisanslı depo kullanıcılarından gelen talepler üzerine, kefalet sigortasının da teminat kapsamına alındığına işaret eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Kefalet senetlerinin ilk talepte ödemeli olarak düzenlenebilmesinin önü açılarak kefalet sigortaları banka teminat mektuplarına benzer bir yapıya kavuşturulmuştu. Böylece kefalet sigortası, banka teminat mektupları gibi güvence sağlamakta, yalnızca gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucu paraya çevirme ihtiyacının ortaya çıkması halinde ödeme banka yerine sigorta şirketi tarafından yapılmakta. Öte yandan kefalet sigortası, teminat mektubunda olduğu gibi karşılığında bir teminat veya hesapta nakit bulundurma gibi zorunluluklar olmaması, sadece sigorta primi ödenmesi itibarıyla şirketler için uygulamada kolaylık sağlıyor."

Kaynak: AA